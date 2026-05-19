Первые испытания аэротакси начали в городе Алатау

Для проведения тестовых испытаний выбрали открытую площадку недалеко от Алматы, вдоль республиканской трассы. Именно здесь строится первый в стране вертипорт — специальная взлетно-посадочная площадка для аппаратов eVTOL. В будущем на этой территории появятся UAM Center Eurasia и первый полноценный вертипорт Казахстана.

На презентации представлен летательный аппарат AutoFlight модели PROSPERITY. Электрическое аэротакси рассчитано на шесть мест — одного пилота и пятерых пассажиров. Максимальная скорость аппарата достигает от 200 до 250 км/ч, дальность полета — до 200 километров. Размах крыла составляет 15 метров, длина — 11,6 метра, высота — 3,3 метра.

Сегодня аппарат выполняет полеты без пассажиров — в целях безопасности. За демонстрацией наблюдают участники мероприятия со специальной смотровой площадки.

Старший вице-президент китайской компании AutoFlight Келлен Се отметил, что электрическая модель может использоваться не только для пассажирских перевозок, но и для доставки грузов, тушения пожаров и экстренных операций. По его словам, eVTOL значительно тише вертолета и не требует традиционной взлетно-посадочной полосы. Одним из ключевых преимуществ технологии он назвал быстрое сообщение между различными точками без необходимости строительства крупной аэродромной инфраструктуры.

Во время презентации также представили другие модели компании, включая более крупный 5-тонный eVTOL V5000 Matrix, рассчитанный на дальние перевозки и повышенную грузоподъемность.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев, выступая на открытии мероприятия, отметил, что запуск тестового центра в пилотном режиме станет фундаментом для развития новой транспортной системы. По его словам, подобные технологии пока нигде в мире не используются в промышленных масштабах.

Главный исполнительный директор государственного фонда Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров подчеркнул, что технологии городской воздушной мобильности сегодня только переходят от концепции к практическому применению, и важно, что Казахстан входит в число стран, внедряющих такие решения.

— Подписанный Главой государства 8 мая 2026 года Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау» создает уникальные условия для реализации инновационных проектов, тестирования технологий будущего и привлечения международных партнеров, — сказал он.

Генеральный директор Alatau Advance Air Group Ltd. Сергей Хегай рассказал, что команда начала изучать перспективы развития UAM для Alatau City еще в сентябре 2024 года после посещения Южной Кореи. В марте 2025 года при поддержке партнеров была создана компания Alatau Advance Air Group Ltd.

По его словам, за это время специалисты посетили США, Китай, Сингапур, ОАЭ, Японию и страны Европы, где изучили лучшие мировые практики и технологии городской воздушной мобильности, чтобы внедрить их в Казахстане.

Недавно казахстанская делегация посетила тестовый центр и завод AutoFlight в Китае, где стороны согласовали демонстрационные полеты в Alatau City и Астане в 2026 году. Во время презентации летательные аппараты успешно выполнили вертикальный взлет, переход в крейсерский режим и мягкую посадку.

До этого заместитель Премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что Алатау станет первым местом за пределами Китая, где аэротакси и дроны смогут проходить испытания на дальние дистанции на высоте свыше 120 метров. Пока такой опыт реализован только в китайском городе Шэньчжэнь.

Также в стране планируется строительство квадропортов, которые соединят Алатау, Конаев, Алматы и туристические направления региона. По словам Бозумбаева, аэротакси смогут развивать скорость до 300–350 км/ч, а перелеты между этими локациями на первом этапе будут занимать всего 10–15 минут.

Еще в ноябре 2025 года сообщалось, что для реализации проекта воздушного такси Казахстан планирует приобрести у Joby Aviation партию электрических летательных аппаратов eVTOL на сумму 300 миллионов долларов.