Казахстанцам показали аэротакси, которые будут летать между городами Алатау и Алматы

Казахстан готовится к запуску новой эры городского транспорта, который свяжет между собой города Алатау и Алматы, а также туристические зоны Алматинской области. Первые тестовые испытания в казахстанском небе начнутся уже во втором квартале 2026 года.

С 31 марта по 1 апреля казахстанская делегация в составе «Авиационной Администрации Казахстана» и компании «Alatau Advance Air Group Ltd.» совершила рабочий визит на производственные площадки компании-изготовителя аэротакси. Предприятие AutoFlight располагается в Китае и является мировым лидером в своей отрасли. Во время визита стороны согласовали планы на демонстрационные полеты в Alatau Citу и Астане в 2026 году.

Также казахстанская делегация ознакомилась с научно-исследовательским центром и испытательной базой компании AutoFlight. Им были продемонстрированы полный цикл производства и возможности флагманских моделей, способных летать со скоростью до 250 км/ч и на расстояние до 200 км на одном заряде аккумулятора.

Перед казахстанской делегацией провели два демонстрационных полета летательных аппаратов AutoFlight: полет CaryAll V2000CG (грузовой) и CaryAll V2000CGF (противопожарный).

— Мы были свидетелями демонстрационного полета. Летательные аппараты успешно выполнили вертикальный взлет, переход в горизонтальный крейсерский режим и мягкую вертикальную посадку. Особое внимание было уделено системе контроля качества и соответствию международным авиационным стандартам безопасности, а также применению eVTOL в таких сценариях, как воздушная логистика, экстренные службы и городская аэромобильность, — отметили в «Авиационной Администрации Казахстана».

Казахстанская делегация оценила технологический потенциал китайской компании, ее стандарты безопасности и возможности для масштабного серийного производства.

— Данный визит углубил взаимопонимание между Казахстаном и Китаем в области экономики малых высот и городской воздушной мобильности, заложив прочный фундамент для дальнейшего признания сертификатов летной годности, запуска операционных маршрутов и возможной локализации производства, — прокомментировали в Alatau Advance Air Group Ltd.».

Напомним, что в Казахстане создается база для экономики низких высот. Во втором и третьем кварталах 2026 года планируются первые тестовые полеты AutoFlight в Казахстане.

В 2025 году стартовало проектирование, а в 2026 году начнется строительство первой в стране сети вертипортов (взлетно-посадочных площадок для eVTOL). Проект реализуется казахстанской компанией AAAG в партнерстве с ведущим международными экспертами UrbanV (Италия) и Korean Airport Corporation (Южная Корея). Об этих соглашениях было объявлено в 2025 году.

Заместитель Премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев ранее рассказал как экономика малых высот будет внедрена в новом городе Алатау. Он пообещал, что на аэротакси из Алатау в Алматы можно будет добраться за 15 минут.

Ранее также сообщалось, что для реализации проекта воздушного такси Казахстан намерен приобрести у американской компании Joby Aviation партию электрических летательных аппаратов eVTOL на сумму 300 млн долларов.