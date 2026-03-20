    12:44, 20 Март 2026 | GMT +5

    Канат Бозумбаев: Из Алатау до Алматы на аэротакси можно будет добраться за 15 минут

    Заместитель Премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, что такое экономика малых высот, и как она будет внедрена в новом городе Алатау, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Кадр из видео

    По словам Каната Бозумбаева, одним из ключевых направлений развития нового города Алатау станет экономика малых высот.

    — Город Алатау станет первым местом за пределами Китая, где, например, аэротакси или дроны можно будет тестировать на достаточно длинные дистанции — на высоте свыше 120 метров. Это пока только в Китае есть, в городе Шэньчжэнь реализовано. Мы надеемся, что начнем уже в текущем году. Уже сейчас ведем переговоры, подписали ряд документов с компанией из США, с одним из лидеров в этой отрасли, с компанией Joby Aero. Там уже очередь на 15 лет за их аэротакси. Также с китайской компанией AutoFlight, — сказал Бозумбаев в ходе совместного заседания.

    Заместитель Премьер-министра Казахстана отметил, что в стране планируется строительство квадропортов, которые соединят Алатау, город Конаев, ряд точек Алматы, а также туристические направления.

    — Это примерное направление мы оцениваем — около восьми миллионов туристов в год. Это достаточно большие обороты, нам нужно этот потенциал тоже использовать. Потом представьте, что эти аэротакси летают со скоростью около 300–350 километров в час, между вот этими тремя локациями — Алматинской областью, Алатау и Алматы — на первом этапе, в ближайшие два-три года, это будет 10–15 минут занимать по воздуху, по выделенным маршрутам, беспилотная авиация, — добавил он.

    Ранее сообщалось, что в Алатау планируется запуск воздушного такси. Для реализации проекта Казахстан намерен приобрести у американской компании Joby Aviation партию электрических летательных аппаратов eVTOL на сумму 300 млн долларов.

    Адиль Саптаев
