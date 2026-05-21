Сколько будет стоить полет на аэротакси в Казахстане, рассказали в Правительстве

Вице-премьер Канат Бозумбаев озвучил предварительную стоимость полетов на аэротакси в Казахстане и сообщил о планах адаптировать здания в Алатау под дроны-курьеры, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, при нынешних расчетах поездка на дальнее расстояние по Алматы может стоить около 7 тысяч тенге на человека.

Один транспорт может вместить от пяти до девяти пассажиров.

— Например, пассажир прилетел в аэропорт Алматы. Сейчас из-за пробок дорога занимает полтора-два часа. Рядом планируется поставить дроны: человек заранее бронирует полет. Сейчас это примерно доллар за километр — грубо говоря, за 15 километров человек заплатит 15 долларов и долетит. Для бизнеса это будет конкуренция, со временем станет еще дешевле, — отметил он на пресс-конференции, посвященной реализации поручений Президента по городу Алатау.

О возможных маршрутах аэротакси рассказал CEO государственного фонда Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров. По его словам, большим спросом будут пользоваться поездки с аэропорта в центр города. Также транспорт будет пользоваться популярностью среди туристов в горном кластере Алматы и посетителей города Конаев.

Вертипорты построят в точках с хорошей транспортной доступностью.

— Это примерно соответствует ценам, которые есть на премиальные виды такси сейчас. Сейчас же можно разные выбирать режимы: эконом, комфорт, комфорт плюс. И вот наиболее премиальный вид такси будет соответствовать цене аэротакси. То есть, в нем тоже будет ряд преимуществ, то что можно напрямую с точки до точки долетать без пробок. Я думаю, что у жителей это будет пользоваться большей популярностью, — сказал он.

Как отметил вице-премьер, правила работы и передвижения нового транспорта, вероятнее всего, разработают акиматы Алатау, Алматы и Алматинской области.

— Также будет развиваться доставка. Мы вообще планируем, чтобы все проектные решения зданий в Алатау были адаптированы как под пассажирские, так и под грузовые дроны, чтобы можно было организовать доставку, — добавил Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что аэротакси для перевозки пассажиров и грузов между Алатау, аэропортом Алматы и городом Конаев могут запустить уже в 2027 году.

Напомним, первые в Казахстане испытания нового вида транспорта — аэротакси состоялись 19 мая. Первый демонстрационный полет прошел в Алатау на территории первого в стране вертипорта.