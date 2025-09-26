Алатау получил специальный статус города опережающего развития
Президент подписал Указ, согласно которому Алатау получил специальный статус города опережающего развития, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Соответствующий указ от 26 сентября 2025 года № 1015 подписал Президент.
Указ «О некоторых вопросах развития города Алатау»
В целях стимулирования устойчивого роста инновационно ориентированной экономики Республики Казахстан, привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли и формирования регионального центра деловой и инновационной активности международного значения на основе накопленного потенциала Алматинской агломерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Придать городу Алатау специальный статус города опережающего развития (далее — специальный статус).
- Основными направлением и содержанием специального статуса определить:
- формирование особой институциональной среды, обеспечивающей ускоренное социально-экономическое развитие города Алатау за счет инвестиций в растущие и новые отрасли предпринимательства и внедрения инноваций в различные сферы деятельности;
- обеспечение качественно нового уровня институциональной базы для привлечения и защиты любых частных инвестиций в развитие города Алатау;
- применение ведущих международных подходов и практик в управлении городом Алатау, в том числе в условиях функционирования специальной экономической зоны.
- Создать Совет по развитию города Алатау (далее — Совет) в составе согласно приложению к настоящему Указу.
- Определить следующие полномочия Совета:
- согласование и утверждение документов по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города Алатау, а также иных документов, связанных с его специальным статусом;
- принятие решений по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города Алатау, а также иным вопросам, связанным с его специальным статусом, обязательных для исполнения центральными и местными государственными органами;
- решение иных вопросов, вытекающих из настоящего Указа и законодательства Республики Казахстан.
- Правительству Республики Казахстан:
- до 1 ноября 2025 года принять меры по:
утверждению Положения о Совете;
созданию юридического лица в форме государственного фонда «Alatau City Authority» (далее — АСА) с высшим органом управления в лице Совета;
- определить целью деятельности АСА обеспечение функционирования города Алатау в рамках специального статуса за счет средств государственного бюджета и частных источников, в том числе путем:
внедрения успешного международного опыта управления городским пространством, индустриальной и специальной экономической зонами;
привлечения ведущих международных экспертов, консультантов и высококвалифицированных кадров;
организации проведения мероприятий, направленных на продвижение города Алатау в целях привлечения инвестиций;
реализации и координации всех процессов и решений Совета, центральных и местных государственных органов, касающихся развития города Алатау;
- до 31 декабря 2025 года внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект конституционного закона, направленного на определение правовых основ специального статуса города Алатау, предусматривающего:
особенности организации, структуры, осуществления деятельности и полномочий органов местного государственного управления в городе Алатау, в том числе по изданию ими правовых актов в целях апробации норм права и / или инновационных проектов, решений, сервисов и технологий;
особенности регулирования разработки, внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий и Интернет вещей управления городской инфраструктурой и пространством (Smart City) с учетом перехода к климатической нейтральности;
особенности регулирования процессов проектирования, градостроительного планирования и строительства объектов, а также правовых механизмов инвестирования в указанные сферы субъектами частного предпринимательства, в том числе иностранными юридическими и физическими лицами;
особенности регулирования процессов признания и применения на территории города Алатау передовых международных и иностранных стандартов, практик, классификаторов, технических регламентов, процедур сертификаций, технических и технологических норм;
особенности регулирования отношений в области жилищных отношений, миграции, трудовых отношений и привлечения иностранной рабочей силы, в том числе высококвалифицированной;
особенности регулирования отношений в области государственных закупок с учетом передовых международных практик;
особенности регулирования оборота цифровых активов и внедрения на их базе цифровых финансовых сервисов, включая возможности уплаты товаров, работ и услуг с применением криптофиатных каналов и регулируемых стейблкоинов;
особенности регулирования применения технологий токенизации, функционирования децентрализованных финансов (DeFi) и интернет-технологий (Web3);
особенности регулирования применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения;
особенности регулирования разработки, внедрения и использования технологических инноваций в сфере образования, здравоохранения, биологических технологий, производства и использования медицинского оборудования;
особенности регулирования разработки, внедрения и использования технологических инноваций производства робототехнических систем, беспилотных аппаратов, электрических летательных аппаратов (eVTOL) в рамках развития отрасли экономики малых высот (LAE) и городской воздушной мобильности (UAM);
особенности регулирования земельных отношений, отношений в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;
особенности создания, организации и функционирования специальной экономической зоны на территории города, креативной индустрии и игорной деятельности;
особенности регулирования ответственности;
предоставление гарантий стабильности условий инвестирования, защиты инвестиций и регулирования особенностей движения капитала;
применение особого режима налогообложения и бюджетных отношений;
регулирование отношений по согласованному развитию города Алатау, Алматинской области и города Алматы в рамках Алматинской агломерации, в том числе в вопросах транспортно-логистических связей, коммунальной и энергетической инфраструктуры, миграционной политики;
иные особенности, направленные на достижение целей функционирования города Алатау в специальном статусе;
4) до 1 сентября 2026 года проработать и внести предложения по дальнейшему совершенствованию специального правового режима в городе Алатау за счет распространения режима деятельности Международного финансового центра «Астана» и других мер, существенно повышающих институциональную эффективность правовой защиты инвестиций;
5) принять меры по привлечению в развитие города Алатау инвестиций от широкого круга инвесторов, частных и суверенных инвестиционных фондов, в том числе в рамках заключения отдельных международных договоров.
- До 1 сентября 2026 года Правительству Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и Советом утвердить концепцию функционирования правового режима специального статуса города Алатау, обязательную для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора.
- В целях усиления координации процессов развития города Алатау в специальном статусе Правительству Республики Казахстан и акиму Алматинской области:
- принять меры по передаче АСА прав владения и пользования долями участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания специальной экономической зоны „Alatau“;
- принять меры по обеспечению согласования с создаваемым АСА планируемых проектов специальной экономической зоны „Alatau“, промышленно-инновационных, инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства и строительства, осуществляемых в пределах города Алатау, на предмет соответствия стратегическим и иным градостроительным документам города Алатау;
- исключить внесение изменений и дополнений в документы города Алатау по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций, а также иные документы, связанные с его специальным статусом, без согласования с Советом и обеспечить неукоснительное соблюдение решений Совета по всем проектам размещения текущих и новых объектов;
- до 1 января 2026 года определить совместно с создаваемым АСА первоочередные объекты инфраструктуры для строительства в ключевых зонах развития города Алатау на 2025–2026 годы в рамках Генерального плана города Алатау и обеспечить их необходимым финансированием, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и финансирования объектов строительства „под ключ“, разработав и утвердив для этого все необходимые документы и решения;
- принять меры по прямому применению современных международных строительных норм, правил и стандартов для процесса проектирования, и строительства первоочередных объектов в городе Алатау.
- Генеральной прокуратуре Республики Казахстан обеспечить надзор за законностью актов, действий (бездействия) государственных органов, учреждений, организаций, должностных и иных уполномоченных лиц по исполнению настоящего Указа и законодательства Республики Казахстан о специальном статусе города Алатау.
- Правительству Республики Казахстан, центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, по всем вопросам, связанным с развитием города Алатау, руководствоваться в своей деятельности настоящим Указом и принять иные меры, вытекающие из него.
- Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
- Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.