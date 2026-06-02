Токаев поручил обеспечить стабильное финансирование инфраструктуры Алатау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию города Алатау поручил Правительству обеспечить стабильное финансирование создания базовой инфраструктуры на начальном этапе развития населенного пункта, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что государственные инвестиции в инфраструктуру являются эффективным инструментом привлечения частного капитала. По его словам, такие вложения способствуют росту налоговых поступлений, развитию новых объектов и формированию устойчивого цикла экономического роста.

— В целом, такой инвестиционный подход можно считать вполне обоснованным и рациональным. Государственные инвестиции в инфраструктуру притягивают частный капитал, который, в свою очередь, генерирует налоговые поступления и создает новую инфраструктуру, затем цикл повторяется, но уже в гораздо большем масштабе, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перекладывание первоначальных затрат на создание базовой инфраструктуры на частный сектор может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности проектов. Кроме того, это способно привести к возникновению монопольных структур и завышению тарифов, что будет сдерживать развитие города.

В связи с этим Президент поручил обеспечить стабильное государственное финансирование инфраструктурных проектов на стартовом этапе. Он также допустил возможность предоставления Алатау дополнительных лимитов и права на осуществление государственных заимствований до формирования устойчивой доходной базы города.

При этом Глава государства подчеркнул, что каждый бюджетный тенге должен использоваться исключительно в инвестиционных целях и быть напрямую связан с долгосрочным развитием Алатау.

Напомним, программа рабочей поездки Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область началась с презентации развития Алатау. Глава государства поручил ускорить разработку правовой базы Алатау и назвал приоритетной задачей обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса.



Алатау — один из масштабных проектов Казахстана последних лет. За два с небольшим года он получил особый статус, специальную экономическую зону и привлек крупные инвестиционные проекты. Как развивается будущий мегаполис и что уже сделано — в обзоре Kazinform.