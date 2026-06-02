Алатау должен соответствовать самым высоким мировым стандартам — Токаев

— В завершение хочу остановиться на следующем вопросе. Работа по благоустройству города должна проводиться комплексно. Это задача, которая касается абсолютно всех городов Казахстана. Введение специального режима управления, защиту инвестиций и развитие базовой инфраструктуры нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Все эти направления важны. Например, без базовой инфраструктуры и реальной защиты инвестиций — никакой международный инвестор к нам не придет. Это очевидно. А без специального правового режима — не будет возможности применять инновационные подходы. Проект Алатау — это наш шанс построить город, отвечающий самым высоким мировым стандартам качества жизни и деловой среды. Это обязательства государственного масштаба и работа, имеющая стратегическое значение для нашей страны. Поэтому мы должны работать основательно, тщательно и качественно. Всем нам нужны конкретные результаты, а не отчеты на бумаге. Необходимые условия для успешной работы созданы, сроки и показатели определены, ресурсы имеются. Теперь все зависит только от своевременного и качественного исполнения поставленных задач. За каждое направление будет возложена персональная ответственность. Уверен, что мы совместно и успешно реализуем этот масштабный проект, — подчеркнул Глава государства.