Токаев поручил проработать строительство линий SkyTrain между Алматы и Алатау

Выступая на совещании по развитию города Алатау, Глава государства подчеркнул, что близость нового города к Алматы открывает большие возможности для значительного расширения торгово-экономических и транспортно-логистических связей между ними.

— Полагаю, это должны хорошо понимать как представители власти в регионе, так и предприниматели. Поэтому повторяю: в городе Алатау нужно прежде всего создать привлекательные условия для ведения бизнеса, а за предприятиями уже потянутся люди, что, в свою очередь, снизит маятниковую миграцию населения в Алматы, — отметил Президент.

Кроме того, как указал Глава государства, ежедневно в Алматы из области заезжает порядка 400 тысяч автомобилей. Необходимо усилить транспортную связанность внутри Алматинской агломерации и активно развивать скоростной общественный транспорт.



Для решения данного вопроса Президент поручил акимам города Алматы и Алматинской области совместно с фондом «Самрук-Қазына» до 1 августа текущего года проработать все аспекты реализации проекта по строительству линий Skytrain от границ города в восточном и западном направлениях.



Как отметил Президент, необходимо проработать вопрос развития скоростного общественного транспорта, соединяющего Алатау с Алматы.



Расположение нового города вдоль БАКАД и планируемое развитие железнодорожной ветки, которая соединит Алатау с Хоргосом, в перспективе расширит горизонт, с выходом за пределы Алматинской агломерации. То есть сформируется огромный областной кластер. Одним из важнейших проектов региона станет современный мультимодальный логистический центр Almaty SkyHub.



Для реализации этих амбициозных проектов следует создавать все необходимые условия, активно привлекать инвесторов.

— Как мне известно, в настоящий момент уже имеются потенциальные партнеры, в том числе иностранные компании, заинтересованные в развитии торгово-логистических центров и складской инфраструктуры. Нужно максимально использовать открывающиеся возможности, — сказал Токаев.

Напомним, программа рабочей поездки Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область началась с презентации развития Алатау. Глава государства поручил ускорить разработку правовой базы Алатау и назвал приоритетной задачей обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса. Президент заявил о необходимости создания в городе современной образовательной среды и мощного туристического кластера, при этом Токаев выступил против хаотичной застройки побережья Капшагая.



Алатау — один из масштабных проектов Казахстана последних лет. За два с небольшим года он получил особый статус, специальную экономическую зону и привлек крупные инвестиционные проекты. Как развивается будущий мегаполис и что уже сделано — в обзоре Kazinform.