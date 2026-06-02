Президент выступил против хаотичной застройки побережья Капшагая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию города Алатау заявил о необходимости создания в городе современной образовательной среды и мощного туристического кластера, способного привлекать миллионы посетителей, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

По словам Главы государства, первостепенной задачей остается обеспечение Алатау квалифицированными кадрами. Он напомнил, что согласно Генеральному плану район Golden District должен стать международным центром образования и науки, поэтому требуется системная работа по формированию передовой образовательной экосистемы.

Отдельное внимание Президент уделил развитию туризма. Как отметил Токаев, район Green District должен превратиться в крупный туристический кластер, а ключевую роль в этом процессе сыграет рекреационная зона Капшагайское водохранилище.

Глава государства подчеркнул, что для успешного развития необходимо создать условия для круглогодичного отдыха. Помимо летнего сезона, туристам должны быть доступны зимние виды досуга, включая лыжи, сноуборд, коньки и рыбалку.

Президент также заявил о недопустимости хаотичной застройки побережья водохранилища. По его словам, все работы должны проводиться последовательно и строго в соответствии с генеральным планом развития города.

Кроме того, Токаев отметил, что все объекты — от гостиниц и ресторанов до парков развлечений и прогулочных зон — должны быть выдержаны в едином узнаваемом архитектурном стиле.

По мнению Главы государства, современная городская инфраструктура должна стать основой для динамичного развития туристической отрасли, а получаемые доходы — способствовать дальнейшему развитию региона.



