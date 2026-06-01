Сто школьников из регионов Казахстана посетили Акорду

В честь Международного дня защиты детей — 1 июня резиденция Президента открыла свои двери для 100 школьников из всех регионов страны, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В Акорде побывали победители и призеры олимпиад, отличники учебы, лауреаты творческих конкурсов и спортивных первенств.

Фото: Акорда

Для юных гостей провели увлекательную экскурсию, рассказав об истории возведения Акорды и ее архитектурных особенностях.

Фото: Акорда

Учащиеся осмотрели величественные залы для официальных приемов, заглянули в библиотеку Главы государства и прогулялись по цветущему саду на территории резиденции.

Фото: Акорда

Благодаря этой экскурсии школьники смогли прикоснуться к истории Казахстана и осознать всю важность ценностей Независимости.

Фото: Акорда

В завершение детям вручили памятные подарки от имени Президента.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей.