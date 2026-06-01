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    Сто школьников из регионов Казахстана посетили Акорду

    В честь Международного дня защиты детей — 1 июня резиденция Президента открыла свои двери для 100 школьников из всех регионов страны, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    В Акорде побывали победители и призеры олимпиад, отличники учебы, лауреаты творческих конкурсов и спортивных первенств.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Для юных гостей провели увлекательную экскурсию, рассказав об истории возведения Акорды и ее архитектурных особенностях.

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    Фото: Акорда

    Учащиеся осмотрели величественные залы для официальных приемов, заглянули в библиотеку Главы государства и прогулялись по цветущему саду на территории резиденции.

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    Фото: Акорда

    Благодаря этой экскурсии школьники смогли прикоснуться к истории Казахстана и осознать всю важность ценностей Независимости.

    Ақорда
    Фото: Акорда

    В завершение детям вручили памятные подарки от имени Президента.

    Ақорда
    Фото: Акорда
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    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей.

    Акорда День защиты детей Дети школа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор