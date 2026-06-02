Президент сделал подарок мальчику, мечтавшему приехать к нему на LRT

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с трёхлетним Амре — мальчиком, который стал героем ролика о своей первой поездке на LRT, передает Kazinform.

Многие казахстанцы увидели видео, где Амре искренне верил, что LRT отвезёт его на встречу с Президентом страны. Его неподдельная детская вера, искренность и непосредственность никого не оставили равнодушным.

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek/

В Международный день защиты детей по поручению Главы государства аким вручил Амре Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан, а также памятные подарки.