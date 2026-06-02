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    Президент сделал подарок мальчику, мечтавшему приехать к нему на LRT

    Аким Астаны Женис Касымбек встретился с трёхлетним Амре — мальчиком, который стал героем ролика о своей первой поездке на LRT, передает Kazinform.

    Президент сделал подарок мальчику, мечтавшему приехать к нему на LRT
    Фото: instagram.com/jenis_qasymbek/

    Многие казахстанцы увидели видео, где Амре искренне верил, что LRT отвезёт его на встречу с Президентом страны. Его неподдельная детская вера, искренность и непосредственность никого не оставили равнодушным.

    Аким Астаны Женис Касымбек встретился с трёхлетним Амре
    Фото: instagram.com/jenis_qasymbek/

    В Международный день защиты детей по поручению Главы государства аким вручил Амре Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан, а также памятные подарки.

     — Такие истории напоминают нам о том, как важно сохранять способность мечтать, верить в добро и радоваться простым вещам. Именно искренние эмоции детей делают наш мир светлее и добрее. Желаю Амре крепкого здоровья, счастливого детства и исполнения всех его заветных желаний! — написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

    Касым-Жомарт Токаев LRT Дети Женис Касымбек Астана Акимы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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