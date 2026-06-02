Президент сделал подарок мальчику, мечтавшему приехать к нему на LRT
Аким Астаны Женис Касымбек встретился с трёхлетним Амре — мальчиком, который стал героем ролика о своей первой поездке на LRT, передает Kazinform.
Многие казахстанцы увидели видео, где Амре искренне верил, что LRT отвезёт его на встречу с Президентом страны. Его неподдельная детская вера, искренность и непосредственность никого не оставили равнодушным.
В Международный день защиты детей по поручению Главы государства аким вручил Амре Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан, а также памятные подарки.
— Такие истории напоминают нам о том, как важно сохранять способность мечтать, верить в добро и радоваться простым вещам. Именно искренние эмоции детей делают наш мир светлее и добрее. Желаю Амре крепкого здоровья, счастливого детства и исполнения всех его заветных желаний! — написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.