Минтуризма и спорта заявило о завершении спора с Михаилом Шайдоровым

Министерство туризма и спорта Казахстана выпустило новое заявление о том, что все спорные вопросы с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым урегулированы, и он получит финансирование на сборы и другие нужды, передает Kazinform.

О том, что вопросов больше нет и спор урегулирован, заявил в официальных соцсетях ведомства вице-министр Серик Жарасбаев.

— Относительно контракта, который все активно обсуждают, хотел бы сказать, что Михаил его подписал и подписание прошло в рамках правового поля. Стороны пришли к обоюдному согласию, обсудили все пункты, и на сегодняшний день контракт подписан. Сразу же после того, как он был подписан, мы его приняли в работу. Все вытекающие из этого контракта обязательства будут выплачены, и произведены все соответствующие выплаты, — заявил Жарасбаев.

Также вице-министр заявил, что уже пятого июня Шайдоров, как и планировал, сможет выехать на сборы для подготовки к новому сезону.

В свою очередь, Михаил Шайдоров и его менеджеры свежее заявление вице-министра пока никак не прокомментировали. В соцсетях олимпийский чемпион также не сообщал о подписании нового контракта с министерством.

Напомним, что спор между Шайдоровым и Министерством туризма и спорта РК возник из-за того, что спортсмен и его команда после завования олимпийского золота с февраля не получают зарплату.