Спор Михаила Шайдорова и Министерства туризма и спорта: новые детали

Олимпийский чемпион по фигурному катанию казахстанец Михаил Шайдоров озвучил причину того, что он решил рассказать о ситуации с задержкой контракта и дал обещание, в Министерстве туризма и спорта также привели новые подробности о ситуации, передает Kazinform.

После завершения предыдущего олимпийского цикла Михаилу Шайдорову, как и всем спортсменам национальной сборной, предстояло подписать новый контракт. В Министерстве туризма и спорта РК заявили, что новый контракт учитывает его достижения и олимпийский титул, предоставляя более выгодные условия договора.

Однако, на сегодняшний день контракт не подписан, поскольку спортсмен не согласился с пунктом «Обязательства». И стороны пока не могут прийти к единому юридическому решению.

Триумфатор главных стартов четырехлетия Михаил Шайдоров пояснил, что в предложенном контракте, рассчитанном до конца 2026 года, его не устроил пункт об обязательном выигрыше им золотой медали Олимпиады 2030 года. К тому же, новый договор, по его словам, с ним начали обсуждать только в мае 2026 года, в то время как в июне ему уже нужно начинать подготовку к новому сезону.

— Чтобы обсудить новый договор на 2026 год, со мной и моей командой связались только в середине мая, у меня есть переписка с подтверждением. Договор не согласован, но не потому, что я не согласен с суммой или отказываюсь приехать как это подают и хотят это показать. В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года. Мы с командой лишь попросили с юридической стороны пересмотреть этот пункт, потому что это нелогично и невозможно, я не могу в 2026 году выиграть Олимпиаду, которая состоится только через 4 года. Мы задали эти вопросы юристам, попросили пересмотреть этот пункт, но по сей день с нами не связывались, как это подают в СМИ. Учитывая все, что происходит, я предполагаю, что все выплаты, заключение договора и прочие вопросы затягивались искусственно, поэтому и озвучил, — рассказал Михаил Шайдоров.

Министерство туризма и спорта РК отметило, что относится к позиции спортсмена с уважением, строит с ним конструктивный диалог, а новый контракт — на более выгодных условиях, соответствующих его статусу олимпийского чемпиона.

Спортсмен заявил, что как и многие другие атлеты высокого класса из разных видов спорта, получает зарплату из двух источников — от Федерации и от Дирекции развития спорта.

— С Федерацией договор был заключен. Но, как мне говорят, выплаты задерживаются, потому что Фонд по поддержке спорта рассматривает заявку на финансирование. Поэтому ни я, ни команда не получают зарплату уже 5 месяцев. Дирекция развития спорта действительно выплатила мне зарплату за январь и до 22 февраля 2026 года, — отметил Шайдоров.

В Министерстве туризма и спорта РК, комментируя слова Шайдорова, напомнили, что спортсмен национальной сборной — это не любительская деятельность, а профессиональная работа.

— Спортсмен получает заработную плату, обеспечивается учебно-тренировочными сборами, медицинским сопровождением, участием в международных соревнованиях и другими мерами государственной поддержки. Как и любой трудовой договор, контракт спортсмена предусматривает не только обязательства работодателя, но и обязательства самого спортсмена. Это стандартная практика, которая существует в любой сфере деятельности. Необходимо понимать, что речь идет не об индивидуальном договоре, разработанном специально для Михаила Шайдорова. Это типовой договор, который применяется ко всем членам национальных сборных страны. По таким контрактам сегодня работают олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и другие ведущие спортсмены страны. Министерство и Дирекция развития спорта не вправе изменять условия для одного спортсмена отдельно. Мы работаем в рамках действующего законодательства, а закон един для всех, — сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

Титулованный спортсмен, в свою очередь, пояснил, что ему также до сих пор не выплатили госпремию в размере 250 тысяч долларов, положенную за золото Олимпиады.

— Я знаю, что эта процедура требует времени и уверен, что работа над этим ведется. К этому у меня абсолютно нет никаких вопросов, — добавил Шайдоров.

В итоге, как объяснил спортсмен, сейчас у него нет ни премии, ни зарплаты.

— Решение достаточно простое. Необходимо завершить процедуру подписания нового контракта. После этого будут урегулированы вопросы, связанные с заработной платой и дальнейшим сопровождением подготовки спортсмена. После подписания Михаил получит все выплаты за последние три месяца в полном объеме. Государство не отказывается от своих обязательств перед олимпийским чемпионом. Выплата призовых за золотую медаль зимних Олимпийских игр 2026 года запланирована на июнь–июль текущего года после прохождение ряда обязательных процедур, — заверил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

Шайдоров с нетерпением ожидает достижения консенсуса и положенных выплат.

— Поверьте мне, если бы я к этому моменту получил выплаты за олимпийское золото, я бы организовал подготовку за свой счет и не выносил бы вопросы публично. Но я считаю, что каждый должен выполнять свою работу, я — спортсмен, и моя работа выходить на тренировки три раза в день, что я и делаю. Я решил, что, если все-таки получу финансирование на сезон, включая организацию всей подготовки и сборов, то всю невыплаченную зарплату, направлю на поддержку и помощь детям в честь Дня защиты детей. Пусть это будет подарок от меня и всех казахстанцев, кто меня поддерживает. Дети это наше будущее, и мы должны их ценить, — дал обещание Михаил Шайдоров.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, в свою очередь, попросил всех относиться к ситуации спокойно и объективно.

— Михаил навсегда вписал свое имя в историю казахстанского спорта. Мы высоко ценим его вклад и гордимся его достижениями. Уверен, что все существующие вопросы будут решены в конструктивном ключе с соблюдением законодательства и с уважением к интересам спортсмена. Государство выполняло и будет выполнять все свои обязательства перед спортсменами, которые защищают честь Казахстана на международной арене.Михаил Шайдоров — наша гордость, один из самых ярких спортсменов современного Казахстана. Его победа стала исторической для нашей страны. У государства нет и не может быть цели каким-либо образом наказывать такого спортсмена или создавать ему препятствия. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы он продолжал выступать за Казахстан и успешно готовился к следующему сезону и важным стартам. Поэтому говорить о каком-либо предвзятом отношении или попытках давления совершенно неверно. Все вопросы, которые сегодня обсуждаются, носят исключительно организационный и юридический характер, — заключил Мырзабосынов.

Ранее в Дирекции развития спорта объяснили, почему Шайдоров, как и другие члены национальных сборных по зимним видам спорта, не получили новые контракты и фактически являются безработными с февраля 2026 года.

