Президент МОК сделала заявление о выплате призовых денег за выигрыш на Олимпиаде

За всю историю проведения Олимпийских игр современности Международный олимпийский комитет (МОК) никогда не платил и не платит призовые деньги спортсменам-медалистам. Позиция организации остается неизменной с момента основания современных Олимпийских игр: спортсмены должны соревноваться ради олимпийской славы и ценностей спорта, а не ради прямой финансовой выгоды от комитета. В то же время каждая страна по-своему премирует своих спортсменов, завоевавших олимпийские медали, как на государственном уровне, так и силами частных спонсоров.

В 2024 году впервые в истории Международная федерация легкой атлетики World Athletics первой из мировых федераций решила платить премии олимпийским чемпионам по своему виду спорта.

Кирсти Ковентри как глава МОК заявила, что не считает правильной подобную практику и подтвердила, что не намерена инициировать выплату призовых денег призерам Олимпиады из бюджета организации, курирующей мировое олимпийское движение.

В тоже время, Ковентри в опубликованном заявлении подчеркнула, что в недавнем интервью в Новой Зеландии выразилась не совсем корректно, сказав, что «не верит в идею о том, что нужно платить спортсменам».

— Некоторые из вас, возможно, видели в социальных сетях посты об интервью, которое я дала во время своего визита в Новую Зеландию, когда я беседовала с журналистом о выплате призовых денег спортсменам. Когда меня спросили об этом перед камерой, я не повторила слова «призовые деньги» — моя ошибка, урок усвоен. Да, я всегда говорила, что не верю в выплату призовых денег спортсменам на Олимпийских играх, поскольку это принесет пользу лишь очень небольшому числу спортсменов. Я считаю, что наша роль как МОК заключается в том, чтобы найти способы напрямую поддержать большое количество спортсменов на их пути к становлению олимпийцами, на Олимпийских играх и в процессе перехода к жизни после спорта. Как бывшая спортсменка, я абсолютно привержена поиску новых способов прямой поддержки спортсменов на их пути, — сообщила Кирсти Ковентри.

Таким образом, спортсмены по-прежнему могут рассчитывать на гранты и другие формы поддержки со стороны МОК, но за медали, выигранные на Олимпиаде, ожидать дополнительных призовых денег от МОК им не следует.

Ранее мы сообщали, что олимпийский чемпион по велоспорту Александр Винокуров проехал трассу первого этапа «Вуэльты»-2026 с принцем Монако.