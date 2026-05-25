Александр Винокуров проехал трассу первого этапа «Вуэльты»-2026 с принцем Монако

Победитель 2006 года испанской веломногодневки «Вуэльта» казахстанец Александр Винокуров спустя 20 лет стартовал на трассе первого этапа этой велогонки, передает Kazinform.

Испанская веломногодневка «Вуэльта» в 2026 году возьмет старт в Монако, где 21 и 22 августа пройдут первые два этапа Гран-тура.

За 100 дней до начала соревнования организаторы пригласили звезд мирового велоспорта, завершивших гоночную карьеру, чтобы они первыми протестировали трассу первого этапа.

В числе приглашенных оказались Крис Фрум из Великобритании, побеждавший на «Вуэльте» в 2017 году, ирландец Николас Роуч (выигрывал некоторые этапы на («Вуэльте») и казахстанец Александр Винокуров, выигрывавший «Вуэльту» в 2006 году. Компанию легендам велоспорта на трассе составил князь Монако Альбер II.

52-летний Винокуров продемонстрировал, что находится в великолепной физической форме. Комментируя проезд, Винокуров признался, что заскучал по гонкам.

— Трасса великолепна. Она действительно для тех, кто любит техничные участки, можно сказать, что это настоящий техничный пролог. Нужно быть в хорошей форме и знать трассу. На мой взгляд, кто-то вроде Тадея Погачара, который живет в Монако, может победить менее чем за 12 минут. Но в любом случае, это прекрасная трасса. Если бы я был гонщиком, то с удовольствием выступил бы здесь, — заявил Александр Винокуров.

Физическую форму Александр Винокуров поддерживает, участвуя в соревнованиях Ironman, также он является генеральным менеджером велокоманды XDS Astana.

Отметим, в 2026 году казахстанские велосипедисты впервые за шесть лет не выступали на итальянском гранд-туре «Джиро д’Италия» (Giro d’Italia)