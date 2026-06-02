Токаев указал на контраст между Alatau Smart City и ситуацией в Алматинской области

Налицо явный контраст между задачами строительства Alatau Smart City и реальным социально-экономическим положением в области, заявил Президент, выступая на совещании по развитию города Алатау, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Жители присоединенных к городу населенных пунктов (Жетыген, Коянкус и др.) указывают на отсутствие элементарных условий для жизни: стабильного интернета, качественных дорог, центрального водоснабжения, не говоря уже о постоянных жалобах на систематическое отключение электричества. Такие проблемы есть на территории всей области (к примеру, по причине износа электросетей (70%) в 2025 г. отмечены 919 фактов отключений электричества, с начала 2026 г. — 201), — сказал Президент.

По его словам, в новых районах города работа по прокладке инженерных коммуникаций до сих пор находится на стадии проектирования. Отстают от графика проекты по реконструкции трех подстанций и расширению мощности водозаборного объекта.

— Налицо явный контраст между задачами строительства Alatau Smart City и реальным социально-экономическим положением в области. Давайте будем говорить об этом открыто. Данную ситуацию считаю упущением со стороны Правительства, в частности заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева и акима Марата Султангазиева, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в целом, необходимость расширения и ввода новых энергомощностей — вопрос странового масштаба.

— Большинство специалистов полагают, что основным решением проблемы энергодефицита является ввод новой генерации. Практически все дискуссии сводятся к двум аспектам — сколько и какие электростанции нужно строить. Дискутировать мы любим и можем. Но мало кто говорит о таком, по сути, базовом вопросе, как много энергии страна теряет именно сейчас, — сказал Президент.

Ранее Глава государства поручил Правительству обеспечить стабильное финансирование создания базовой инфраструктуры на начальном этапе развития населенного пункта.