Стали известны новые пороги достаточности на 2026 год в Казахстане
ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2026 год с учетом обновленной методики их расчета, передает Kazinform.
Документ разработан во исполнение постановления Правительства РК от 21 мая 2026 года № 422.
Согласно новой методике, размеры ПМД определяются исходя из целевых показателей будущих пенсионных выплат и рассчитываются отдельно для каждого возраста вкладчика на основе формулы приведенной стоимости ежемесячных пенсионных выплат.
Согласно опубликованным данным, казахстанцам необходимо иметь на пенсионном счете:
- 20 лет - 6 670 000 тенге;
- 21 год - 6 960 000 тенге;
- 22 года - 7 250 000 тенге;
- 23 года - 7 540 000 тенге;
- 24 года - 7 840 000 тенге;
- 25 лет - 8 150 000 тенге;
- 26 лет - 8 460 000 тенге;
- 27 лет - 8 770 000 тенге;
- 28 лет - 9 090 000 тенге;
- 29 лет - 9 420 000 тенге;
- 30 лет - 9 750 000 тенге;
- 31 год - 10 090 000 тенге;
- 32 года - 10 430 000 тенге;
- 33 года - 10 780 000 тенге;
- 34 года - 11 130 000 тенге;
- 35 лет - 11 490 000 тенге;
- 36 лет - 11 850 000 тенге;
- 37 лет - 12 220 000 тенге;
- 38 лет - 12 600 000 тенге;
- 39 лет - 12 980 000 тенге;
- 40 лет - 13 370 000 тенге;
- 41 год - 13 760 000 тенге;
- 42 года - 14 160 000 тенге;
- 43 года - 14 560 000 тенге;
- 44 года - 14 980 000 тенге;
- 45 лет - 15 400 000 тенге;
- 46 лет - 15 820 000 тенге;
- 47 лет - 16 250 000 тенге;
- 48 лет - 16 690 000 тенге;
- 49 лет - 17 140 000 тенге;
- 50 лет -17 590 000 тенге;
- 51 год - 18 050 000 тенге;
- 52 года - 18 510 000 тенге;
- 53 года - 18 980 000 тенге;
- 54 года - 19 460 000 тенге;
- 55 лет - 19 950 000 тенге;
- 56 лет - 20 450 000 тенге;
- 57 лет - 20 950 000 тенге;
- 58 лет - 21 460 000 тенге;
- 59 лет - 21 970 000 тенге;
- 60 лет - 22 500 000 тенге;
- 61 год - 23 030 000 тенге;
- 62 года - 23 570 000 тенге.
Если накопленная сумма меньше установленного порога, использовать часть пенсионных накоплений досрочно не получится.
Формула учитывает долгосрочные демографические показатели, а также финансовые параметры — доходность инвестирования и индексацию выплат. Это позволяет повысить стабильность и предсказуемость будущих пенсионных начислений.
В ЕНПФ отмечают, что применение метода приведенной стоимости соответствует международной практике и снижает чувствительность расчетов к изменениям макроэкономических прогнозов. При этом в формуле по-прежнему учитываются минимальная пенсия и минимальная заработная плата, устанавливаемые законом о республиканском бюджете.
Однако новая методика не учитывает будущие пенсионные взносы после досрочного изъятия средств до достижения пенсионного возраста. Это направлено на снижение риска формирования недостаточного пенсионного капитала в будущем.
Сохраняется и действующий механизм использования пенсионных накоплений на альтернативные цели — улучшение жилищных условий и лечение. Граждане, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода, могут изъять до 50% накоплений. Полное использование средств доступно также лицам, заключившим договор пенсионного аннуитета, и пенсионерам по выслуге лет, получающим выплаты за счет государственного бюджета.
По данным ЕНПФ, пороги минимальной достаточности увеличены на 79% и более в зависимости от возраста вкладчика. Наибольший рост зафиксирован у граждан предпенсионного возраста, для которых ПМД вырос более чем в два раза.
В фонде поясняют, что это позволит сохранить средства на пенсионных счетах и обеспечить их дальнейшее инвестирование, что приведет к увеличению будущих пенсионных выплат. По прежней методике они составляли бы около 15% от медианной заработной платы, по новой — порядка 40%.
Таким образом, новая методика направлена на повышение прозрачности и предсказуемости системы и обеспечение стабильного уровня пенсионных выплат в соответствии с международными стандартами.
Напомним, Правительство Казахстана утвердило новую методику определения минимальной достаточности пенсионных накоплений.
Ранее министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев прокомментировал новые пороги достаточности для пенсионных накоплений в Казахстане.