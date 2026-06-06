Стали известны новые пороги достаточности на 2026 год в Казахстане

ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2026 год с учетом обновленной методики их расчета, передает Kazinform.

Документ разработан во исполнение постановления Правительства РК от 21 мая 2026 года № 422.

Согласно новой методике, размеры ПМД определяются исходя из целевых показателей будущих пенсионных выплат и рассчитываются отдельно для каждого возраста вкладчика на основе формулы приведенной стоимости ежемесячных пенсионных выплат.

Согласно опубликованным данным, казахстанцам необходимо иметь на пенсионном счете:

20 лет - 6 670 000 тенге;

21 год - 6 960 000 тенге;

22 года - 7 250 000 тенге;

23 года - 7 540 000 тенге;

24 года - 7 840 000 тенге;

25 лет - 8 150 000 тенге;

26 лет - 8 460 000 тенге;

27 лет - 8 770 000 тенге;

28 лет - 9 090 000 тенге;

29 лет - 9 420 000 тенге;

30 лет - 9 750 000 тенге;

31 год - 10 090 000 тенге;

32 года - 10 430 000 тенге;

33 года - 10 780 000 тенге;

34 года - 11 130 000 тенге;

35 лет - 11 490 000 тенге;

36 лет - 11 850 000 тенге;

37 лет - 12 220 000 тенге;

38 лет - 12 600 000 тенге;

39 лет - 12 980 000 тенге;

40 лет - 13 370 000 тенге;

41 год - 13 760 000 тенге;

42 года - 14 160 000 тенге;

43 года - 14 560 000 тенге;

44 года - 14 980 000 тенге;

45 лет - 15 400 000 тенге;

46 лет - 15 820 000 тенге;

47 лет - 16 250 000 тенге;

48 лет - 16 690 000 тенге;

49 лет - 17 140 000 тенге;

50 лет -17 590 000 тенге;

51 год - 18 050 000 тенге;

52 года - 18 510 000 тенге;

53 года - 18 980 000 тенге;

54 года - 19 460 000 тенге;

55 лет - 19 950 000 тенге;

56 лет - 20 450 000 тенге;

57 лет - 20 950 000 тенге;

58 лет - 21 460 000 тенге;

59 лет - 21 970 000 тенге;

60 лет - 22 500 000 тенге;

61 год - 23 030 000 тенге;

62 года - 23 570 000 тенге.

Если накопленная сумма меньше установленного порога, использовать часть пенсионных накоплений досрочно не получится.

Формула учитывает долгосрочные демографические показатели, а также финансовые параметры — доходность инвестирования и индексацию выплат. Это позволяет повысить стабильность и предсказуемость будущих пенсионных начислений.

В ЕНПФ отмечают, что применение метода приведенной стоимости соответствует международной практике и снижает чувствительность расчетов к изменениям макроэкономических прогнозов. При этом в формуле по-прежнему учитываются минимальная пенсия и минимальная заработная плата, устанавливаемые законом о республиканском бюджете.

Однако новая методика не учитывает будущие пенсионные взносы после досрочного изъятия средств до достижения пенсионного возраста. Это направлено на снижение риска формирования недостаточного пенсионного капитала в будущем.

Сохраняется и действующий механизм использования пенсионных накоплений на альтернативные цели — улучшение жилищных условий и лечение. Граждане, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода, могут изъять до 50% накоплений. Полное использование средств доступно также лицам, заключившим договор пенсионного аннуитета, и пенсионерам по выслуге лет, получающим выплаты за счет государственного бюджета.

По данным ЕНПФ, пороги минимальной достаточности увеличены на 79% и более в зависимости от возраста вкладчика. Наибольший рост зафиксирован у граждан предпенсионного возраста, для которых ПМД вырос более чем в два раза.

В фонде поясняют, что это позволит сохранить средства на пенсионных счетах и обеспечить их дальнейшее инвестирование, что приведет к увеличению будущих пенсионных выплат. По прежней методике они составляли бы около 15% от медианной заработной платы, по новой — порядка 40%.

Таким образом, новая методика направлена на повышение прозрачности и предсказуемости системы и обеспечение стабильного уровня пенсионных выплат в соответствии с международными стандартами.

Напомним, Правительство Казахстана утвердило новую методику определения минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев прокомментировал новые пороги достаточности для пенсионных накоплений в Казахстане.