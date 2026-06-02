Стало известно, когда пересчитают новые пенсионные пороги в Казахстане

— Министерством труда в рамках компетенции была проведена работа по внесению изменений в правила. Формула действующая состояла из девяти показателей — это минимальный размер зарплаты, минимальный размер пенсии и так далее. Новая формула состоит из пяти показателей. Туда входит годовая процентная ставка доходности — девять процентов, годовая ставка индексации ежемесячных выплат и так далее. Теперь в соответствии с законодательством на внесенные изменения в правила, ЕНПФ в течение 10 дней будет вносить свои расчеты, начиная от 20 лет до 63 лет, у кого, какой порог достаточности должен быть. То есть будет пересчитываться. Сейчас эта работа проводится фондом. Мы этих расчетов еще не видели, — сообщил Аскарбек Ертаев на брифинге в Правительстве.