Стало известно, когда пересчитают новые пенсионные пороги в Казахстане
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев прокомментировал новые пороги достаточности для пенсионных накоплений в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Министерством труда в рамках компетенции была проведена работа по внесению изменений в правила. Формула действующая состояла из девяти показателей — это минимальный размер зарплаты, минимальный размер пенсии и так далее. Новая формула состоит из пяти показателей. Туда входит годовая процентная ставка доходности — девять процентов, годовая ставка индексации ежемесячных выплат и так далее. Теперь в соответствии с законодательством на внесенные изменения в правила, ЕНПФ в течение 10 дней будет вносить свои расчеты, начиная от 20 лет до 63 лет, у кого, какой порог достаточности должен быть. То есть будет пересчитываться. Сейчас эта работа проводится фондом. Мы этих расчетов еще не видели, — сообщил Аскарбек Ертаев на брифинге в Правительстве.
Он добавил, что возможность тратить излишки пенсионных на лечение не исключаются.
— Ограничения не снимаются. Возможность эта остается. То есть даже при новых порогах гражданин, если имеет сверх какие-то накопления, он может их на кредиты, на лечение использовать. Мы эту часть не затрагивали. Чтобы вы правильно понимали, Министерство труда не выходило с предложением ограничить кредиты, ограничить лечение и так далее, — пояснил министр.
Напомним, ранее Правительство Казахстана утвердило новую методику определения минимальной достаточности пенсионных накоплений.