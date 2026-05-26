Утверждена новая методика расчета пенсионных порогов в Казахстане

Согласно документу, для определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений используются следующие параметры:

годовая процентная ставка доходности — 9%;

годовая ставка индексации ежемесячных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, — 8%.

Порог минимальной достаточности пенсионных накоплений рассчитывается по формуле:

ПМДx0 = 12 × ПВx0 × äx0

где х0 — возраст вкладчика, ПВ — минимальный размер ежемесячной выплаты, ä — фактор текущей стоимости ежемесячных выплат, коэффициент, применяемый для определения приведенной стоимости будущих пенсионных выплат после наступления пенсионного возраста, осуществляемых в течение всей жизни получателя.

В постановлении отмечено, что порог минимальной достаточности не может быть ниже размера порога минимальной достаточности за предыдущий год для соответствующих возрастов, индексированного с опережением уровня прогнозной инфляции на пять процентных пунктов.

Постановление вводится в действие через 10 дней с момента официального опубликования, то есть 4 июня.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев на брифинге в Сенате сообщал о том, что пороги достаточности для изъятия пенсионных накоплений могут повысить уже в этом году.

Также в Нацбанке сообщали, что планируют ужесточить подходы к установлению порогов досрочного изъятия пенсионных накоплений для повышения коэффициента замещения, чтобы обеспечить более высокий уровень пенсионных выплат.