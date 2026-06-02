Глава государства поставил задачу ускорить решение земельных вопросов в городе Алатау

— При правильном подходе реализация проекта Alatau city станет локомотивом для строительной отрасли, окажет мощный мультипликативный эффект на экономику страны. Для запуска полноценной и активной стройки надо срочно разобраться с земельными вопросами. Земли в Алматинской области известны своим плодородием. Большинство земельных участков в городе и на близлежащих территориях ранее были переданы в частную собственность либо находятся в долгосрочной аренде, и многие из них до сих пор не освоены. Государство вынуждено выкупать участки для строительства востребованных объектов и реализации инвестиционных проектов. Это серьезно замедляет работу, и к сожалению, количество реально начатых проектов существенно меньше, чем ожидалось. Только за 2024–2025 годы выявлено свыше 16 тысяч гектаров неиспользуемых земель, из них возвращено лишь 688 гектаров. Процесс тормозится из-за системных и процедурных ограничений. Власти обязаны принять решительные меры в данном вопросе, — отметил он.

Напомним, программа рабочей поездки Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область началась с презентации развития Алатау. Глава государства поручил ускорить разработку правовой базы Алатау и назвал приоритетной задачей обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса.



Алатау — один из масштабных проектов Казахстана последних лет. За два с небольшим года он получил особый статус, специальную экономическую зону и привлек крупные инвестиционные проекты. Как развивается будущий мегаполис и что уже сделано — в обзоре Kazinform.