Глава государства поручил внедрять ресурсосберегающие подходы при развитии Алатау

— Считаю, что для решения этой проблемы необходимо уделить особое внимание концепции First fuel. Эта концепция разработана Международным энергетическим агентством, она предусматривает широкое внедрение мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения. Подсчитано, что стоимость сэкономленной энергии обходится в 2-3 раза ниже себестоимости выработки новой, даже по сравнению с самыми доступными видами производства. Здесь кроется большой потенциал, который нам обязательно нужно использовать. Текущие потери Казахстана по своему масштабу сопоставимы с объемами потребления и выработки энергии в отдельных регионах. По информации Министерства промышленности, потери электроэнергии в сетях составляют порядка 10%, потери теплоэнергии — около 10%. К примеру, в 2024 году общие потери электроэнергии составили более 9 миллиардов киловатт-часов, что превышает валовое потребление, для примера, всей Атырауской области. По информации Агентства по стратегическому планированию и реформам, наша экономика остается одной из наиболее энергоемких в мире. Для сравнения, энергоемкость ВВП Казахстана в 2 раза выше среднемировых значений и в 3,5 раза — показателей стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Надо открыто признать, что проблемы отрасли во многом связаны не только с износом сетей и большими расстояниями при транспортировке электроэнергии, но и с низкой культурой энергопотребления. Тут непочатый край работы для Правительства, акиматов, национальных компаний и для общественников. Нам следует разъяснять людям, что электроэнергию нужно экономить. Город Алатау должен стать примером рациональных, ресурсосберегающих подходов, — отметил Глава государства.