Президент назвал Alatau City выверенным проектом с большим потенциалом

— Как известно, решение о создании нового города Алатау было принято в непростых экономических условиях для страны, но оно было тщательно продуманным. Alatau City — это действительно всесторонне проработанный и выверенный проект. Мировой опыт показывает, что именно города будущего способны вывести развитие стран на качественно новый уровень. Дубай, Шэньчжэнь, Инчхон и многие другие города — тому хорошие примеры. Поэтому и ожидания от проекта Alatau city большие. Для достижения этой задачи требуется прежде всего решение юридических, земельных и инфраструктурных вопросов. На первоначальном этапе реализации проекта нужно сосредоточиться на следующих ключевых направлениях, — отметил он.

Напомним, программа рабочей поездки Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область началась с презентации развития Алатау.

Алатау — один из масштабных проектов Казахстана последних лет. За два с небольшим года он получил особый статус, специальную экономическую зону и привлек крупные инвестиционные проекты. Как развивается будущий мегаполис и что уже сделано — в обзоре Kazinform.