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    Президент: Алатау можно назвать «городом ускоренного развития»

    Касым-Жомарт Токаев считает, что Алатау можно назвать «городом ускоренного развития» с уникальным правовым статусом, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    - В целом для ускоренного решения ключевых вопросов развития Алатау обеспечиваются все необходимые условия.

    Уже сейчас можно сказать, что создан прочный правовой фундамент для качественного развития города, включая установление налоговых преференций и упрощение правил для предпринимательской деятельности.

    Кроме того, будет обеспечена комплексная защита интересов локального бизнеса, а также создана регуляторная среда для развития цифровых активов. Таким образом, сегодня Алатау можно назвать «городом ускоренного развития» с уникальным правовым статусом, - сказал Президент Казахстана, выступая на совещании по развитию города Алатау.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что основные принципы, по которым будет развиваться Алатау, закреплены в новой Конституции.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Алматинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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