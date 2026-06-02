Президент: Алатау можно назвать «городом ускоренного развития»

Касым-Жомарт Токаев считает, что Алатау можно назвать «городом ускоренного развития» с уникальным правовым статусом, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

- В целом для ускоренного решения ключевых вопросов развития Алатау обеспечиваются все необходимые условия.

Уже сейчас можно сказать, что создан прочный правовой фундамент для качественного развития города, включая установление налоговых преференций и упрощение правил для предпринимательской деятельности.

Кроме того, будет обеспечена комплексная защита интересов локального бизнеса, а также создана регуляторная среда для развития цифровых активов. Таким образом, сегодня Алатау можно назвать «городом ускоренного развития» с уникальным правовым статусом, - сказал Президент Казахстана, выступая на совещании по развитию города Алатау.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что основные принципы, по которым будет развиваться Алатау, закреплены в новой Конституции.