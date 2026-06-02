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    Президент призвал активнее вовлекать отечественный бизнес в развитие Alatau City

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по развитию города Алатау подчеркнул, что отечественный бизнес должен стать полноправным участником развития города, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент призвал активнее вовлекать отечественный бизнес в развитие Alatau City
    Фото: Акорда

    — Как мне доложили, на сегодняшний день уже сформирован пул из более чем 50 инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений около двух триллионов тенге и созданием свыше 50 тысяч рабочих мест. В ближайшие год-два нужно кратно расширить этот портфель с привлечением инвесторов в приоритетные отрасли. Особое внимание следует уделить стимулированию отечественного бизнеса, который должен стать полноправным участником развития города, а не сторонним наблюдателем. Это имеет принципиальное значение, поскольку опыт таких городов, как Шэньчжэнь, показывает, что в первые десять лет большая часть инвестиций в его развитие составляли внутренние, а не иностранные вложения. Шэньчжэнь, Хайнань, Дубай, Сингапур — во всех этих случаях государство выступало первым инвестором, создавая базовую инфраструктуру. Тем самым запускался устойчивый инвестиционный цикл, когда для бизнеса снижались риски и создавались предсказуемые условия, — отметил он.

    Напомним, программа рабочей поездки Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область началась с презентации развития Алатау. Глава государства поручил ускорить разработку правовой базы Алатау и назвал приоритетной задачей обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса.

    Алатау — один из масштабных проектов Казахстана последних лет. За два с небольшим года он получил особый статус, специальную экономическую зону и привлек крупные инвестиционные проекты. Как развивается будущий мегаполис и что уже сделано — в обзоре Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Алматинская область Алатау
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор