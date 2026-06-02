Президент призвал активнее вовлекать отечественный бизнес в развитие Alatau City
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по развитию города Алатау подчеркнул, что отечественный бизнес должен стать полноправным участником развития города, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Как мне доложили, на сегодняшний день уже сформирован пул из более чем 50 инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений около двух триллионов тенге и созданием свыше 50 тысяч рабочих мест. В ближайшие год-два нужно кратно расширить этот портфель с привлечением инвесторов в приоритетные отрасли. Особое внимание следует уделить стимулированию отечественного бизнеса, который должен стать полноправным участником развития города, а не сторонним наблюдателем. Это имеет принципиальное значение, поскольку опыт таких городов, как Шэньчжэнь, показывает, что в первые десять лет большая часть инвестиций в его развитие составляли внутренние, а не иностранные вложения. Шэньчжэнь, Хайнань, Дубай, Сингапур — во всех этих случаях государство выступало первым инвестором, создавая базовую инфраструктуру. Тем самым запускался устойчивый инвестиционный цикл, когда для бизнеса снижались риски и создавались предсказуемые условия, — отметил он.
Напомним, программа рабочей поездки Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область началась с презентации развития Алатау. Глава государства поручил ускорить разработку правовой базы Алатау и назвал приоритетной задачей обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса.
Алатау — один из масштабных проектов Казахстана последних лет. За два с небольшим года он получил особый статус, специальную экономическую зону и привлек крупные инвестиционные проекты. Как развивается будущий мегаполис и что уже сделано — в обзоре Kazinform.