Глава государства посетил футбольную академию «Атлетико де Мадрид Казахстан»

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью одного из уникальных спортивных проектов региона – футбольной академией международного уровня «Атлетико де Мадрид Казахстан», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Главе государства показали общежитие академии вместимостью до 180 человек. Сейчас здесь проживают и тренируются 116 детей из разных областей нашей страны.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Отбор игроков в академию, в котором приняли участие более 4 тысяч детей со всего Казахстана, осуществлялся испанскими тренерами. Для юных футболистов здесь созданы все условия для полноценного учебного процесса, тренировок и самостоятельной подготовки.

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву также представили планы по развитию академии и расширению спортивной инфраструктуры. Намечено строительство двух открытых футбольных полей с искусственным газоном, крытого манежа на 500 мест и нового здания административно-бытового комплекса.

Как сообщили Президенту, локация для академии, которая подходит для тренировок на выносливость, подобрана с учетом климатических факторов.

Фото: Акорда

Чистый горный воздух и благоприятный климат Талгарского района Алматинской области способствуют быстрому восстановлению детского организма.

Фото: Акорда

Затем Касым-Жомарт Токаев осмотрел футбольное поле, покрытие которого соответствует стандартам ФИФА. В это время на поле юные футболисты отрабатывали технику владения мячом и командное взаимодействие по испанской методике.

Фото: Акорда

Глава государства тепло побеседовал с воспитанниками академии. На память о встрече Президент поставил автограф на футбольном мяче.

Фото: Акорда

В мероприятии также приняли участие посол Испании в Казахстане Луис Франсиско Мартинес Монтес, член совета директоров футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Давид Вилья и заместитель директора по делам академии и международного развития футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Мария Тереса Кириви.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Алматинской области. Программа рабочей поездки началась с презентации развития города Алатау. Затем Глава государства посетил тепличный комплекс GREEN ЕСО.