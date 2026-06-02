— Построение устойчивой модели развития города. Реализация проекта предполагает значительные капитальные и операционные затраты, что, в свою очередь, требует формирования стабильной, предсказуемой доходной базы. Текущая финансово-экономическая модель имеет определенные риски с точки зрения покрытия будущих расходов. Приток инвестиций и развитие бизнеса, на что делается ставка, — это не гарантированный источник доходов, а всего лишь прогноз и ожидание. Кроме того, предусмотренные преференции на первоначальном этапе снизят налоговую отдачу. Это грозит структурным разрывом, когда расходы на развитие и содержание города необходимы сразу, а доходы либо отложены во времени, либо изначально занижены. Поэтому Совету по развитию Алатау совместно с Администрацией города предстоит разработать эффективную финансово-экономическую модель долгосрочного устойчивого развития. Параллельно необходимо утвердить основополагающие документы стратегического планирования города. Инвесторы, партнеры, граждане должны понимать, каким будет Алатау через 10, 20 и 30 лет. Alatau City станет первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, городские сервисы и экономика интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и «умного» управления. Таковы ключевые ориентиры. Все стратегические документы (долгосрочный план, мастер-план и стратегия развития) необходимо принять до конца 2026 года, чтобы уже со следующего года приступить к активной фазе развития города. В реализации столь крупных долгосрочных проектов огромное значение имеет быстрое, форсированное и, главное, успешное начало данного процесса. Начнем тянуть резину — считайте, дело пропало, — подчеркнул Президент.