Строительство инфраструктуры в Конаеве продвигается медленными темпами — Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по развитию города Алатау, заявил, что облик города Конаев не изменился и остался прежним из-за медленного строительства, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Однако хотел бы обратить внимание на одну существующую проблему. Строительство инфраструктуры в Конаеве продвигается медленными темпами. Как говорится, облик города не изменился, все осталось по-прежнему.
Для полноценного развития Алматинской области городу жизненно и безотлагательно необходима базовая инфраструктура: образовательные, административные, культурные и спортивные объекты. Руководство области должно обратить внимание на эту актуальную проблему, — сказал Глава государства.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алатау можно назвать «городом ускоренного развития» с уникальным правовым статусом.