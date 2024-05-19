Приговоры, паводки, назначения и цветущие маки – как прошла неделя в РК

Минувшая неделя в Казахстане, как и несколько предыдущих, прошла под знаком паводков. В некоторых регионах уже устраняют последствия подтоплений, в других половодье в самом разгаре. Параллельно страна готовится к возможным лесным пожарам. Об этих и других событиях - в обзорном материале корреспондента агентства Kazinform.

Паводки сейчас угрожают Атырауской области. Чтобы обезопасить населенные пункты Махамбетского района пришлось разрыть участок дороги «Атырау – Уральск». На другом участке этой же трассы спецтехникой вскрыли дамбу для пропуска воды. Стараются перенаправлять ее через каналы в Каспийское море и тем самым обезопасить села.

В Кульсары пострадавшие начали получать выплаты на ремонтно-восстановительные работы. Всего подготовлены результаты оценки свыше подтопленных 200 домов. Началось в Кульсары строительство 150 домов для тех, чье жилье оказалось непригодным для эксплуатации после наводнения. В то же время около 14 домов, расположенных в микрорайоне Болашак, больше месяца остаются в воде. Несмотря на усиленную откачку, вода с территории уходит медленно из-за особенностей ландшафта. Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов предложил собственникам выделить земельные участки на возвышенной части города для строительства новых домов. Он же сообщил, что счета за коммунальные услуги пострадавшим жителям Кульсары за апрель, май, июнь выставлять не будут.

Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

Последствия наводнения устраняют в Северо-Казахстанской области, где подтопленным оказались 3,9 тыс. домов. Более половины их них в Петропавловске. В городе строят 500 частных домов в новом микрорайоне. Для тех, кто не согласен на переезд сюда, приобретают квартиры. По области задействовали около 800 человек, которые помогают пострадавшим разбирать завалы, убирать территории, делать ремонт. Оценку домов в городе завершат в ближайшие дни. Для ускорения процедуры приглашают оценщиков из других областей. За павший во время наводнения скот сельчанам выплатили компенсацию. По предварительным подсчетам, паводок нанес региону ущерб в 73 млрд тенге, что превышает бюджет Петропавловска.

В Шетском районе Карагандинской области было подтоплено 60 домов. Комиссия сделала их техническое обследование и признала аварийными шесть. Пяти семьям за счет бюджетных средств купили дома, для одной – строят.

Строить дома для пострадавших от паводков начали в Темирском районе Актюбинской области. Здесь повреждения получили 44 дома. Вместо 22 разрушенных домов построят новые, еще для 16 семей приобретут готовые на вторичном рынке, шесть отремонтируют.

Всего, по данным Правительства РК на 17 мая, в стране 202 семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ведется строительство 658 новых домов для пострадавших граждан.

Президент Касым-Жомарт Токаев на прошлой неделе заслушал доклад Премьер-министра Олжаса Бектенова о работе по ликвидации последствий паводков и помощи пострадавшим и поручил обеспечить их качественным жильем, приступить к ремонту и строительству гражданской инфраструктуры в городах и населенных пунктах.

На совещании под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева обсуждали усиление мер прогнозирования и предупреждения паводков. В том числе создадут несколько соответствующих IT-решений: систему раннего предупреждения паводков Skymax для оперативного оповещения и выдвижения спасательных служб в зону ЧС, цифровую карту-схему прохождения паводковых вод.

Фото: МЧС РК

В стране уже готовятся к пожароопасному периоду. По прогнозам синоптиков, лето ожидается жарким, высок риск возникновения природных пожаров. Уже в разных регионах зарегистрировали 27 лесных пожаров и 122 степных загорания.

Правительством принят Комплексный план на 2023-2027 годы по укреплению материально-технического оснащения лесхозов с общим объемом финансирования на сумму более 68 млрд тенге. Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев также сообщил, что, несмотря на новые приобретения по всем государственным лесовладельцам, процент износа имеющейся техники остается высоким и составляет 72% по пожарным машинам, 50% по тракторам и 55% по патрульным машинам.

В Мангистауской области на прошлой неделе произошли кадровые перестановки. Главу региона Нурлана Ногаева на посту сменил Нурдаулет Килыбай. Его представил руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай.

Нурлан Ногаев, возглавлявший Мангистаускую область, почти три года, поблагодарил жителей региона за поддержку.

Сменился в области и главный прокурор. Им стал бывший прокурор Акмолинской области, государственный советник юстиции 3 класса Айдос Майлыбаев.

Освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан Вячеслав Дудник. Он занимал эту должность с апреля 2022-го года.

Сложил полномочия глава «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев. Председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов представил коллективу компании Асхата Хасенова, на которого возложено исполнение обязанностей председателя правления АО НК «КазМунайГаз» до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

На минувшей неделе Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы». В частности, предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие, как совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Казахстана, нашей истории в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования; введены инвесторская многократная виза и виза для обладателей востребованных профессий, которые предоставляют право получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане и другое.

На прошлой неделе вынесли самый ожидаемый приговор по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

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За громким судебным процессом, который длился два месяца, следили не только казахстанцы, но и жители других стран. Дело рассматривали с участием присяжных заседателей. 13-го мая К.Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Срок он будет отбывать в колонии максимальной безопасности. Его родственник Бахытжан Байжанов осужден на четыре года лишения свободы по статье за укрывательство особо тяжкого преступления.

В этот же день вынесли приговор в отношении бывшего главы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Его признали виновным и осудили на пять лишения свободы с конфискацией в доход государства денежных средств, добытых преступным путем в сумме 5,8 млрд тенге.

Продолжается судебный процесс по делу бывшей супруги известного казахстанского предпринимателя Гульмиры Сатыбалды, обвиняемой в вымогательстве в особо крупном размере. Главное судебное разбирательство начнется 30 мая в 10:00 в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы в открытом режиме.

Антикор завершил расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства. Их подозревают в систематическом получении взяток от представителей малого и среднего бизнеса с 2021 года за общее покровительство.

Между тем, в Агентстве РК по противодействию коррупции опровергли распространявшуюся в социальных сетях информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина.

Удивительной красотой природы в эти дни можно было любоваться в Туркестане и Алматы.

Фото: Жасұлан Сейдазым

В Линейном парке и Ботаническом саду города Туркестана цветет розовый лотос. Площадь его занимает 900 кв.м. Красивейшие цветы раскрываются днем и закрываются вечером.

Окрестности Алматы превратились в красное море. Цветут маки. Срок цветения недолог и зависит от погоды. Жители и гости южной столицы спешат запечатлеть сказочные виды.