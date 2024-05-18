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    20:02, 17 Май 2024 | GMT +6

    Жителям затопленного микрорайона предложили земельные участки в безопасной зоне Кульсары

    Жителям затопленного микрорайона предложили выдать земельные участки в безопасной зоне Кульсары
    Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Около 14 домов, расположенных в микрорайоне «Болашак», больше месяца остаются в воде, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    По словам акима Жылыойского района, почти 14 домов микрорайона расположены в низменности. Поэтому, несмотря на усиленную откачку, вода с территории уходит очень медленно.

    В связи этим, аким района Жумабек Каражанов предложил жителям подтопленных домов мкр. «Болашак» выделить земельные участки на возвышенной части города для строительства новых домов.

    — Я предлагаю жителям вместо переброски паводковой воды в канал, выделить земельные участки в безопасной части города Кульсары. Перед этим мы рассчитаем все расходы, которые могут у нас возникнуть. Сами жители не против такого предложения. Сейчас мы подготовим необходимые документы и акты. В случае согласия жителей на выдачу земельных участков в безопасной части города, пригласим оценочную компанию и начнем работы в этом направлении, — заявил Ж. Каражанов.

    В городе Кульсары подготовлены результаты оценки ущерба более 200 домов, пострадавших от паводков. В ближайшее время начнется выплата компенсаций жителям, заключившим меморандум с акиматом Жылыойского района.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы Казахстана Компенсация Жилье Паводки в Казахстане Оперштаб Акимы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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