Подготовлены результаты оценки свыше 200 домов, пострадавших от паводков в Кульсары

Мобильные группы города Кульсары продолжают работу по подомовому обходу и разъяснению итогов оценки ущерба и технической экспертизы домов, пострадавших от паводка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

Сегодня шесть мобильных групп планируют посетить около 100 жителей для проведения разъяснительных работ. После ознакомления с результатами оценки по истечении двух дней жители Кульсары могут обратиться в акимат Жылыойского района для получения помощи от государства.

По словам местной жительницы Гульнур Илиясовой, во время паводка уровень воды доходил до окон.

— Сейчас этот дом непригоден для проживания, нас устраивает сумма в размере 240 тысяч за квадратный метр. Эти средства позволят нам снести и отстроить дом заново, — сказала Г. Илиясова.

По словам другой жительницы Куляш Аманбайкызы, самое главное, что ее не оставят без поддержки государства.

— Сумма, которую предлагает государство в пределах 200-240 тысяч тенге за кв. метр, меня устраивает, так как для меня самое главное, чтобы для меня построили дом. Мне ничего лишнего не нужно, я довольна компенсацией от государства, — отметила Куляш Аманбайкызы.

Подомовой обход мобильными группами будет продолжаться ежедневно без выходных до полного завершения всех оценочных работ.

Дополнительно на базе школы № 20 в городе Кульсары продолжается прием заявлений для заключения меморандума с жителями, чьи дома были признаны аварийными.

В рамках меморандума жители могут выбрать варианты компенсации за пострадавшее жилье. Предусмотрены следующие варианты компенсации ущерба при признании дома аварийным, а также для проведения ремонтно-восстановительных работ: