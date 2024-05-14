68 млрд тенге намерены потратить на материально-техническое оснащение лесхозов в РК

Правительством принят Комплексный план на 2023-2027 годы по укреплению материально-технического оснащения лесхозов с общим объемом финансирования на сумму более 68 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В прошлом году для природоохранных организаций министерства приобретено 25 пожарных автомашин, 51 малый лесопожарный комплекс, 154 трактора, 73 патрульные автомашины и 655 единиц противопожарного оборудования (дисковые бороны, плуги, прицепы и другие) на сумму около 9 млрд тенге, — сказал Ерлан Нысанбаев.

Министр отметил, что местными исполнительными органами приобретено 20 пожарных автомашин, 127 тракторов и 76 патрульных машин на общую сумму 6,6 млрд тенге.

— Необходимо отметить, что ранее такого объема финансирования на материально-техническое оснащение лесного хозяйства не выделялось, — добавил Ерлан Нысанбаев.

Глава Минэкологии также сообщил, что, несмотря на новые приобретения по всем государственным лесовладельцам, процент износа имеющейся техники остается высоким и составляет 72% по пожарным машинам, 50% по тракторам и 55% по патрульным машинам.



