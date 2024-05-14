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    12:12, 14 Май 2024 | GMT +6

    68 млрд тенге намерены потратить на материально-техническое оснащение лесхозов в РК

    техника, лесхоз, пожарная машина
    Фото: Правительство РК

    Правительством принят Комплексный план на 2023-2027 годы по укреплению материально-технического оснащения лесхозов с общим объемом финансирования на сумму более 68 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — В прошлом году для природоохранных организаций министерства приобретено 25 пожарных автомашин, 51 малый лесопожарный комплекс, 154 трактора, 73 патрульные автомашины и 655 единиц противопожарного оборудования (дисковые бороны, плуги, прицепы и другие) на сумму около 9 млрд тенге, — сказал Ерлан Нысанбаев. 

    Министр отметил, что местными исполнительными органами приобретено 20 пожарных автомашин, 127 тракторов и 76 патрульных машин на общую сумму 6,6 млрд тенге.

     — Необходимо отметить, что ранее такого объема финансирования на материально-техническое оснащение лесного хозяйства не выделялось, — добавил Ерлан Нысанбаев.

    Глава Минэкологии также сообщил, что, несмотря на новые приобретения по всем государственным лесовладельцам, процент износа имеющейся техники остается высоким и составляет 72% по пожарным машинам, 50% по тракторам и 55% по патрульным машинам. 

    Теги:
    Правительство Лесхоз Регионы Казахстана Регионы Транспорт Минэкологии и природных ресурсов
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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