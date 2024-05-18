Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области

Экс-аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям региона, передает агентство Kazinform.

- Уважаемые жители Мангистау! Дорогие земляки! Для меня было большой честью работать с вами на благо нашей области. Почти три года назад Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев доверил мне возглавить акимат Мангистауской области, и я благодарен ему за оказанное высокое доверие. Вся моя работа была у вас на виду. Мы много встречались, - написал Нурлан Ногаев в Telegram.

По его словам, была проделана большая работа по обеспечению водой населения, бесперебойной работы МАЭКа, обновлению инженерных сетей, возврату необоснованно выделенных земельных участков и борьбе с незаконным строительством и т.д.

- От всего сердца благодарю вас за совместную эффективную работу на благо области в течение этих трех лет. Искренние слова признательности выражаю коллегам, всему депутатскому корпусу, всем нашим предприятиям, молодежным, общественным и этнокультурным объединениям, многоуважаемым ветеранам — всем мангистауцам! В моем сердце навсегда останутся теплые воспоминания о времени, проведенном в этом уникальном краю, который называют музеем под открытым небом. Мангистау навсегда останется в моем сердце как теплый и гостеприимный край с огромным экономическим, туристическим и рекреационным потенциалом, а главное — с людьми, которые любят свой дом и делают все, чтобы он процветал. Желаю вам всех благ и новых перспектив! – обратился к жителям области Нурлан Ногаев.

16 мая стало известно, что Нурлан Ногаев освобожден от должности акима Мангистауской области.

Здесь можно прочитать о том, чем запомнился Н. Ногаев на посту главы регионы.

Новым акимом Мангистауской области назначен Нурдаулет Килыбай.