Акимом Мангистауской области назначен Нурдаулет Килыбай

Нурдаулета Килыбая назначили акимом Мангистауской области, передает агентство Kazinform.

Нурдаулет Игиликулы Килыбай родился в 1978 году в Бейнеу Мангистауской области. Окончил в 1999 году Казахскую академию транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева, в 2003 - Евразийский национальный университет им. Л.Гумилёва, в 2018 - Международную школу Stafford House (г.Бостон, США).

Трудовой путь

Дежурный по станции Атырауского отделения перевозок (1999-2000);

Приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции Астана (2000-2002);

Главный специалист, начальник отдела дирекции магистральной сети АО «Национальная компания Казахстан Темір Жолы» (2002-2005);

Начальник отдела, начальник управления экономики и тарифной политики, заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан (2005-2009);

Президент АО «Вокзал Сервис» (2009-2010);

Управляющий директор АО «Национальная компания «Казахстан Темір Жолы» по пассажирским перевозкам (06.2010-10.2010);

Председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.2010-09.2011);

Советник президента АО «Национальная компания «Казахстан Темір Жолы» (09.2011-11.2011);

Директор филиала АО «Национальная компания «Казахстан Teмip Жолы» - «Мангистауское отделение дороги» (11.2011-01.2012);

Председатель Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (09.2012-08.2013);

Управляющий директор - руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ» (08.2013-09.2015);

Исполняющий обязанности президента АО «Пассажирские перевозки» (с 08.09.2015);

Председатель правления АО «Пассажирские перевозки» (08.09.2015-09.2015);

Исполнительный директор - президент АО «Пассажирские перевозки» (24.03.2017-11.2017);

Президент акционерного общества «Теміржолсу» (22.11.2017-11.2018);

Заместитель акима Мангистауской области (11.2018-06.2020);

Аким города Актау (06.2020-10.2022);

Заместитель акима Мангистауской области (10.2022-01.2023);

Генеральный директор - Председатель Правления АО «Озенмунайгаз» (с 01.2023)