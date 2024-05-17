Чем запомнился экс-аким Мангистауской области Нурлан Ногаев

16 мая Нурлан Ногаев был освобожден от должности акима Мангистауской области. Корреспондент агентства Kazinform расскажет, чем запомнился Ногаев в этой должности.

На должность акима региона Ногаева назначили 7 сентября 2021 года, где он сменил Серикбая Трумова. До этого момента Ногаев занимал пост министра энергетики РК.

2021 год и начало 2022 года выдались непростыми для него. Помимо недовольства дефицитом воды, жители возмутились появлением в городе Актау пластмассовых пальм и тюльпанов, на которые было потрачено 15 млн тенге.

Через 3 месяца после его назначения в регионе повысились цены на газ, что спровоцировало волну недовольства среди местного населения. Люди выступали против удорожания сжиженного газа, волна протеста из регионального трансформировалась в республиканский масштаб. Несмотря на то, что протестная волна зародилась именно в Мангистауской области, Ногаеву удалось призвать митингующих к благоразумию и не допустить погромов в регионе.

Стоит отметить, что в конце января того же года в регионе протестовали педагоги, в феврале группа лиц выступала за разрешение приватизации арендного жилья.

Между тем проблему дефицита питьевой воды решить так и не удалось. Вопреки обещаниям акима, в 2023 году ситуация не исправилась и всюду жители стали вывешивать плакаты с надписью «Ногаев, су қайда?». Согласно версии Ногаева, на опреснительном заводе возникли технические проблемы. Новые же заводы, которые обещал аким, тогда были на стадии строительно-монтажных работ.

Также с именем Ногаева у жителей региона будет ассоциироваться и массовая гибель лебедей на озере Караколь. Погибли сотни птиц, ходили слухи о том, что гибель птиц случилась из-за грязной экологии. Однако в качестве официальной причины эксперты назвали банальный птичий грипп.

Опыт общения с бастующими еще не раз пригодился Ногаеву. В 2023 году на протест вышли сотрудники нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена, оставшиеся без работы. 10 апреля они провели акцию у здания Министерства энергетики в Астане. Около 70 человек требовали отменить недавний тендер, в котором проиграла их компания.

Как прокомментировали ситуацю в «КазМунайГазе», «БерАли Мангистау Company» планировала предоставлять нефтесервисные услуги для их «дочки» — АО «ОзенМунайГаз». Для решения вопроса сотрудникам предприятия предложили трудоустройство в другой компании за 700 тысяч в месяц, но те отказались, и продолжали требовать отмены тендера. Для переговоров с прибывшими в Астану жанаозенцами сформирована контактная группа. При этом нефтяники заявили, что будут ночевать прямо у здания министерства, но им этого не дали сделать.

Вечером 11 апреля 2023 года сотрудники столичной полиции задержали рабочих из Жанаозена, быстро загрузили их в автозаки и покинули площадь у здания ведомства. После этого уже в самом Жанаозене возле акимата стали собираться местные жители с требованием отпустить задержанных. Также несколько нефтесервисных компаний выразили солидарность коллегам, одна из них даже приостановила работу. Как пообещали в столичном департаменте полиции, нефтяников привлекут к административной ответственности.

К протестующим в Жанаозене с видеообращением обратились Ногаев и аким города Айбек Косуаков. Против должностных лиц «ОзенМунайГаза» в апреле началось расследование, заместителя директора компании Бауржана Мамбетсапаева задержали 2 июня. А уволенные нефтяники снова решили бастовать в Астане.

Нурлан Ногаев на брифинге в СЦК 2 июня сообщил, что протестующие не приняли предложение перейти в штат ТОО «МөлдірМұнайСервис» — компании, выигравшей тендер «КазМунайГаза».

7 июня 2023 года Нурлан Ногаев встретился с бывшими сотрудниками «БерАли». Им снова предложили трудоустройство в ТОО «МөлдірМұнайСервис» на долгосрочный период (три года) с сохранением заработных плат и условий труда. Но трудоустройство должно быть по правилам «КазМунайГаза». В случае отказа бывших сотрудников «БерАли» работать на предложенных местах компания «МөлдірМұнайСервис» возьмет на их место других людей, стоящих в очереди на трудоустройство, чтобы не допустить срыва производственных планов АО «ОзенМунайГаз».