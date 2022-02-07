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Нурлан Ногаев призвал мангистаусцев к сохранению стабильности и диалогу

7 Февраля 2022 23:47
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Нурлан Ногаев призвал мангистаусцев к сохранению стабильности и диалогу

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал мангистаусцев к сохранению стабильности, конструктивному диалогу и готовности внести свою лепту в реальные изменения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уважаемые мангистаусцы! Январские события стали большим испытанием для всей страны. На повестке дня стоял вопрос сохранения независимости и целостности нашего государства. В это трудное время, когда нависла угроза над страной, глава государства взял на себя всю ответственность и принял ряд судьбоносных решений.

Глава государства поставил новые задачи и определил новый этап пути развития Казахстана.

Наша цель - не допустить подобных общенациональных трагедий в будущем, а для этого очень важно действовать сплоченно, взвешенно и прагматично. Наш регион является исторически промышленным. Деятельность производственных компаний критично важна для развития области.

В настоящее время в регионе представители нескольких предприятий ставят перед работодателями вопросы разного характера, в том числе увеличения заработной платы. В их число входят представители МАЭК, деятельность которого напрямую влияет на обеспечение населения нашей области питьевой водой и электроэнергией. В настоящее время начинается трудовой арбитраж между работником и работодателем, в нем будут участвовать аким города, представители Министерства энергетики, специалисты по трудовым отношениям, работники, работодатель, представители общественности. Задача комиссии – найти оптимальное решение, которое бы позволило вернуться предприятию к своей операционной деятельности.

Дорогие мангистауцы! Ради благополучия населения и страны я призываю всех и каждого к сдержанности, благоразумию и готовности к диалогу. Только путём переговоров и взаимного общения мы можем решить вопросы, которые стоят перед обществом и на которые консолидирует всех казахстанцев Глава государства. В том числе особый акцент делает роли местных исполнительных органов. Я заверяю вас, что я и мои коллеги будем принимать все меры для того, чтобы в рамках действующего законодательства решить возникающие проблемы и вопросы, которые препятствуют планомерному, динамичному развитию нашей страны.

Президент страны предложил план реформ и конкретные меры по их реализации. Мы начали поэтапную реализацию этих поручений. И я, и вы понимаем, что трудности временны. Я призываю вас к сохранению стабильности, призываю вас к конструктивному диалогу и готовности внести свою лепту в реальные и конструктивные изменения. Мы вместе», - обратился Нурлан Ногаев.




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#Акимат   #Видео   #Мангистауская область   #Регионы   #Общество   #Нурлан Ногаев  
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Автор:

Аружан Саптарова

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