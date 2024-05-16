РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:57, 16 Май 2024 | GMT +6

    Строить дома для пострадавших от паводков начали в Темирском районе Актюбинской области

    Строить дома для пострадавших от паводков начали в Темирском районе Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    В Актюбинской области, согласно поручению Главы государства, активно продолжается работа по восстановлению населенных пунктов, пострадавших от весеннего паводка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В село Кумсай Темирского района, пострадавшее от стихийного бедствия, прибыли строители и залили фундамент первого дома. Дома будут построены на возвышенности, выбранной с учетом мнения местных жителей.

    Всего в Кумсае в результате паводка повреждено 44 дома. Вместо 22 разрушенных домов будут построены новые, еще для 16 семей приобретут готовые дома на вторичном рынке. 6 домов будут отремонтированы, на что владельцам выделены финансовые средства.

    Строить дома для пострадавших от паводков начали в Темирском районе Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    - Дома будут построены в соответствии с утвержденным типовым проектом. Площадь каждого дома - 80 квадратных метров. В настоящее время строители ТОО «Taf Company» и «МугалжарСтрой» приступили к закладке фундаментов. Жители села намерены оказывать помощь в строительных работах. В целом, кроме Темирского района, строительство домов уже начато и активно продолжается в Кобдинском, Айтекебийском, Уилском, Мугалжарском районах. В Иргизском районе ведутся работы по изучению земельных участков. В районы доставлены необходимые строительные материалы и техника, задействованы рабочие бригады 36 строительных компаний. На сегодня уже возводится 97 домов. Всего по области в новое жилье после паводков переедут более 650 семей, - сообщили в акимате.

    Теги:
    Регионы Жилье Строительство Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!