Строить дома для пострадавших от паводков начали в Темирском районе Актюбинской области
В Актюбинской области, согласно поручению Главы государства, активно продолжается работа по восстановлению населенных пунктов, пострадавших от весеннего паводка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
В село Кумсай Темирского района, пострадавшее от стихийного бедствия, прибыли строители и залили фундамент первого дома. Дома будут построены на возвышенности, выбранной с учетом мнения местных жителей.
Всего в Кумсае в результате паводка повреждено 44 дома. Вместо 22 разрушенных домов будут построены новые, еще для 16 семей приобретут готовые дома на вторичном рынке. 6 домов будут отремонтированы, на что владельцам выделены финансовые средства.
- Дома будут построены в соответствии с утвержденным типовым проектом. Площадь каждого дома - 80 квадратных метров. В настоящее время строители ТОО «Taf Company» и «МугалжарСтрой» приступили к закладке фундаментов. Жители села намерены оказывать помощь в строительных работах. В целом, кроме Темирского района, строительство домов уже начато и активно продолжается в Кобдинском, Айтекебийском, Уилском, Мугалжарском районах. В Иргизском районе ведутся работы по изучению земельных участков. В районы доставлены необходимые строительные материалы и техника, задействованы рабочие бригады 36 строительных компаний. На сегодня уже возводится 97 домов. Всего по области в новое жилье после паводков переедут более 650 семей, - сообщили в акимате.