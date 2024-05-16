Строить дома для пострадавших от паводков начали в Темирском районе Актюбинской области

В Актюбинской области, согласно поручению Главы государства, активно продолжается работа по восстановлению населенных пунктов, пострадавших от весеннего паводка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В село Кумсай Темирского района, пострадавшее от стихийного бедствия, прибыли строители и залили фундамент первого дома. Дома будут построены на возвышенности, выбранной с учетом мнения местных жителей.

Всего в Кумсае в результате паводка повреждено 44 дома. Вместо 22 разрушенных домов будут построены новые, еще для 16 семей приобретут готовые дома на вторичном рынке. 6 домов будут отремонтированы, на что владельцам выделены финансовые средства.

Фото: акимат Актюбинской области