РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:48, 17 Май 2024 | GMT +6

    Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных

    Гульмира Сатыбалды
    Фото: khabar.kz

    Обвиняемая в вымогательстве в особо крупном размере и самоуправстве Гульмира Сатыбалды отказалась от суда с участием присяжных заседателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщает пресс-служба Алматинского городского суда, обвиняемая Гульмира Сатыбалды в ходе предварительных слушаний отказалась от суда присяжных.

    Главное судебное разбирательство начнется 30 мая в 10:00 в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы в открытом режиме.

    Ранее Антикор завершил расследование по подозрению Сатыбалды Г. и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия.

    Весной прошлого года Гульмире Сатыбалды и ее подчиненным вынесли приговор по другому делу. Ее осудили на 7 лет по трем статьям.

    Ее признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 части 3 «Организация уголовного правонарушения», статьей 389 части 3 «Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору», статьей 125 части 2 пункта 1, 8 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» УК РК.

    Теги:
    Суды Борьба с преступностью Криминал Суд присяжных Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!