Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных

Обвиняемая в вымогательстве в особо крупном размере и самоуправстве Гульмира Сатыбалды отказалась от суда с участием присяжных заседателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает пресс-служба Алматинского городского суда, обвиняемая Гульмира Сатыбалды в ходе предварительных слушаний отказалась от суда присяжных.

Главное судебное разбирательство начнется 30 мая в 10:00 в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы в открытом режиме.

Ранее Антикор завершил расследование по подозрению Сатыбалды Г. и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия.

Весной прошлого года Гульмире Сатыбалды и ее подчиненным вынесли приговор по другому делу. Ее осудили на 7 лет по трем статьям.

Ее признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 части 3 «Организация уголовного правонарушения», статьей 389 части 3 «Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору», статьей 125 части 2 пункта 1, 8 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» УК РК.