Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении 747 миллионов тенге - Антикор

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Марта 2022, 15:18
Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении 747 миллионов тенге - Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Супруга Кайрата Сатыбалды Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

«Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - говорится в сообщении пресс-службы Агентства по противодействию коррупции РК.

Напомним, Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. 16 марта Г. Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султан.

Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца.


Борьба с преступностью   Коррупция   Другие государственные органы   Борьба с коррупцией  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам