Гульмира Сатыбалды частично признала вину в суде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане продолжается разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Сегодня обвиняемая дала показания и частично признала свою вину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гульмира Сатыбалды заявила, что не имеет претензий к потерпевшей Айгуль Мекешевой, с которой они были близки с момента знакомства. При этом она никогда не давала заданий по похищению, на такой поступок не способна и никогда не нарушала нормы закона. Она жалеет, что доверилась своей помощнице Айгерим Сыздыковой, которая убедила ее, что Айгуль Мекешева не выполняла свои обязательства. Из-за обиды на потерпевшую Гульмира Сатыбалды не захотела сдерживать своего обещания по передаче 5% от АО «Galanz bottlers». Она посчитала, что, так как в работе с ней над разными проектами Айгуль Мекешева смогла заработать на машину, квартиру, офис, этого было достаточно.

«По самоуправству, 5% признаю. Я обещала ей 5% (акций) и свои обещания не исполнила», - сказала Гульмира Сатыбалды в суде.

При этом обвиняемая не признала свою вину в похищении Айгуль Мекешевой и принуждении ее переписать ТОО «Maxi Bottlers» на доверенных лиц Сатыбалды.

Также она отрицает все обвинения по эпизоду, связанному с бизнесменом и основателем АО «Galanz bottlers» Турсенгали Алагузовым.

«По Алагузову я не признаю свою вину, и самоуправства, и рейдерства, какого-либо насилия физического, морального к Алагузову не было. Я просто хотела пойти домой, я до сих пор хочу домой», - добавила обвиняемая.

Ранее Гульмира Сатыбалды заключила соглашение с потерпевшей по делу о похищении. Айгуль Мекешевой должны передать 46,75% АО «Galanz Bottlers» и 25% доли в уставном капитале «Maxi Bottlers», а она откажется от исковых требований.

По версии обвинения, Гульмира Сатыбалды оказывала моральное давление и вынудила Турсенгали Алагузова переписать 43,25% акций АО «Galanz bottlers» на ее доверенных лиц. Остальную часть акций она получила от бывшей жены Алагузова Ляйсары Марат и ее сестры Ильданы Козмамбетовой.

Затем команда Гульмиры Сатыбалды вывела из АО товарный знак «Maxi чай» в компанию ТОО «Maxi Bottlers», которую оформили на ее сотрудницу Айгуль Мекешеву – она является второй потерпевшей. Перед Мекешевой поставили задачу вывести из дефолтного состояния компанию, за что обещали 5% от АО «Galanz bottlers». По версии обвинения, когда Айгуль Мекешева выполнила задачу, ее похитили и заставили переписать ТОО на доверенных лиц Сатыбалды.

Гульмира Сатыбалды обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 ч. 3 «Организация уголовного правонарушения», статьей 389 части 3 «Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору», статьей 125 части 2 пункта 1, 8 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» Уголовного кодекса РК.

Также обвиняется Мади Батыршаев в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 части 3, 28 части 3 «Оганизация уголовного правонарушения» 125 ч 2 п. 1, 8 Уголовного кодекса и Рашид Утебеков – в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 125 ч. 2 п. 1 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» УК РК.