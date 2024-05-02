Дело в отношении Гульмиры Сатыбалды направлено в суд

Агентство завершило расследование по подозрению Сатыбалды Г. и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия, передает агентство Kazinform.

— В настоящее время участники процесса завершили ознакомление с материалами уголовного дела. В отношении Сатыбалды Г. с санкции следственного суда Алматы избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей». Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Специализированный межрайонный уголовный суд Алматы, — сообщило ведомство.

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В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В мае 2023 года Гульмире Сатыбалды и ее подчиненным вынесли приговор. Гульмира Сатыбалды подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 ч. 3 (организация уголовного правонарушения), статьей 389 части 3 (самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору), статьей 125 части 2 пункта 1, 8 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) Уголовного кодекса РК.