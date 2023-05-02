Гульмира Сатыбалды попросила вынести справедливое решение с учетом погашения ущерба

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице возбуждено уголовное дело против Гульмиры Сатыбалды. Дело рассматривается в Байконырском районном суде №2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С предъявленным обвинением я не согласна. Считаю, что в моих действиях нет состава преступления, предусмотренного частью 4 статьей 389 УК — самоуправство. Изначально СМИ однобоко, искаженно осветили данную историю в эфире. Подоплека и реальная история данного сфабрикованного дела отличаются от предъявленного обвинения и от ее трактовки в СМИ», – сказала Гульмира Сатыбалды.

Стоит отметить, что ранее в ходе судебного разбирательства по делу Гульмиры Сатыбалды бизнесмен Турсенгали Алагузов в качестве потерпевшего дал показания и рассказал, как Сатыбалды потребовала отдать бизнес.

«В данном процессе не устаю удивляться лживости людей, которые в недавнем времени были мне близки и выражали свое уважение. Как я говорила, Алагузов незаконно признан потерпевшим, так как не является собственником акций. Вплоть до моего задержания, с Алагузовым и его женой Баян у меня были близкие отношения. Все это было незадолго до моего ареста. По сути, я считала их своими друзьями. Как я могла отобрать компанию у него и нанести моральные страдания, если он до сегодняшнего дня управляет компанией? Акции принадлежали Рившанову и Бердикулову. О том, что акции принадлежали Алагузову, никто не говорил», – добавила она.

Подсудимая заявила, что не признается в предъявленных ей обвинениях.

«Алагузов и прокурор обвиняют меня в том, что я имела административное и политическое влияние на судебную систему страны и правоохранительные органы. Еще раз повторяю, я более 20 лет в разводе с Кайратом, и никогда не имела политического влияния. Пусть тогда допросят судей, политических деятелей, на которых я оказывала влияние», – сказала Гульмира Сатыбалды.

Также она попросила принять справедливое решение по делу.

«Хочу отметить, что я частично признала вину в части самоуправства, но я никогда не давала команды похитить Мекешеву. Также хочу отметить и прошу суд оправдать Батыршаева Мади и Утебекова Рашида. Мне жалко этих молодых людей, которые, по сути, ни в чем не виноваты. Прошу суд вынести законное и справедливое решение с учетом погашения ущерба», – добавила Гульмира Сатыбалды.

Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемая не признала свою вину в похищении Айгуль Мекешевой и принуждении ее переписать ТОО «Maxi Bottlers» на доверенных лиц Сатыбалды.