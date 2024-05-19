Субботник в Большой Малышке провели после паводка в СКО

327 домов подверглись паводку в селе Большая Малышка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Чтобы привести улицы населенного пункта в порядок сельчане, волонтёры, госслужащие, неравнодушные граждане регулярно выходят на субботники. 18 мая не стало исключением, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

— ‎Второй раз проводим большой районный субботник. Спасибо специалистам управления социальной защиты. 70 человек будут помогать новодить порядок в 19 домах. Они выносят разрушенную мебель, предметы быта одиноко проживающим бабушкам. 15 единиц техники задействовно. Трудятся специалисты организаций образования, сотрудники акиматов районных, просто неравнодушные граждане. Асфальт разрушен на восьми улицах, его необходимо восстанавливать. Управление пассажирского транспорта помогает составить смету на ремонт дорог. Систему водоснабжения тоже предстоит восстановить‎, — рассказала заместитель акима Кызылжарского района Алма Нургалиева.

Фото: акимат СКО

Проход к дому сельчанки Татьяны Петченко завалило старыми строительными материалами. Во время субботника женщине помогли её убрать. Она рассказала, что в Большой Малышке живёт больше полувека, такой воды не видела никогда.

— ‎У меня в городе живут две дочери с инвалидностью, они были бы рады помочь, но не могут. Когда село топило, я была в гостях у дочери, жила у неё. Очень благодарна каждому за помощь, столько добрых людей у нас‎, — отметила Татьяна Петченко.

Всего на субботник в Большой Малышке вышли более 200 человек.

Фото: акимат СКО

Также продолжаются восстановительные работы в затопленных микрорайонах Петропавловска. Там развернуто 11 оперативных штабов, за каждым из которых закреплено по пять механизированных бригад.

Мехбригады восстанавливают поврежденное имущество, делают ремонт, очищают от мусора улицы и придворовые территории.

Фото: акимат СКО