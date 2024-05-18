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    11:42, 18 Май 2024 | GMT +6

    Президент РК поручил обеспечить пострадавших от паводка качественным жильем

    Токаев
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Премьер-министра Олжаса Бектенова о работе по ликвидации последствий паводков и помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, прежде всего, тем гражданам, которые по-прежнему находятся в эвакуационных пунктах. Об этом передает агентство со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главой государства дано поручение усилить работу в этом направлении, обеспечить пострадавших качественным жильем, приступить к ремонту и строительству гражданской инфраструктуры в городах и населенных пунктах.

    По словам Президента, руководители местных исполнительных органов обязаны активно и эффективно работать с гражданами, доходчиво разъяснять государственную политику и предпринимаемые меры по решению возникающих вопросов и обоснованных требований.

    В то же время Правительство, акиматы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить общественный порядок в строгом соответствии с законом.

    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Регионы Токаев Касым-Жомарт Жилье Строительство Паводки в Казахстане Олжас Бектенов Премьер-министр РК Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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