Розовый лотос зацвел в Туркестане

В Линейном парке и Ботаническом саду города Туркестана цветет розовый лотос, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уникальное растение, завезенное в регион в 2019 году, произрастает на площади 900 квадратных метров. Многие приходят полюбоваться на уникальные цветы, которые раскрываются днем и закрываются вечером, особенно иностранные туристы, которые здесь фотографируются и выкладывают снимки в социальные сети.

Фото: Жасулан Сейдазым

Фото: Жасулан Сейдазым

Фото: Жасулан Сейдазым

Растение с плавающими листьями не требует особого ухода. Достаточно регулярно очищать место вокруг него от мусора.

— В Туркестане произрастает вид лотоса под названием «кувшинка». Он цветет с июня по сентябрь. Это выглядит, как будто цветок плавает на воде. Размножается растение, в основном, семенами и отростками от корней. В Туркестан растение было завезено в 2019 году. Сейчас оно произрастает на 600 квадратных метрах в Линейном парке на проспекте Б.Саттарханова и на 300 квадратных метрах в Ботаническом саду в комплексе «Азрет Султан», — сказал заместитель КГУ «Жасыл Туркестан» Ербол Каирбеков.