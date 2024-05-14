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    12:24, 14 Май 2024 | GMT +6

    Розовый лотос зацвел в Туркестане

    Лотос
    Фото: Жасулан Сейдазым

    В Линейном парке и Ботаническом саду города Туркестана цветет розовый лотос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уникальное растение, завезенное в регион в 2019 году, произрастает на площади 900 квадратных метров. Многие приходят полюбоваться на уникальные цветы, которые раскрываются днем и закрываются вечером, особенно иностранные туристы, которые здесь фотографируются и выкладывают снимки в социальные сети.

    Лотос
    Фото: Жасулан Сейдазым
    Лотос
    Фото: Жасулан Сейдазым
    Лотос
    Фото: Жасулан Сейдазым

    Растение с плавающими листьями не требует особого ухода. Достаточно регулярно очищать место вокруг него от мусора. 

    — В Туркестане произрастает вид лотоса под названием «кувшинка». Он цветет с июня по сентябрь. Это выглядит, как будто цветок плавает на воде. Размножается растение, в основном, семенами и отростками от корней. В Туркестан растение было завезено в 2019 году. Сейчас оно произрастает на 600 квадратных метрах в Линейном парке на проспекте Б.Саттарханова и на 300 квадратных метрах в Ботаническом саду в комплексе «Азрет Султан», — сказал заместитель КГУ «Жасыл Туркестан» Ербол Каирбеков.

    лотос
    Фото: Жасулан Сейдазым

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Природа Туркестан
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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