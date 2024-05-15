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    20:03, 14 Май 2024 | GMT +6

    Освобожден от должности вице-министр здравоохранения РК

    Вячеслав Дудник
    Фото: primeminister.kz

    Вячеслав Дудник освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    — Постановлением Правительства Республики Казахстан Дудник Вячеслав Юрьевич освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

    Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области.

    Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.

    Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.

    С 1987 по 1997 год работал врачом-онкологом, онкологом-хирургом в Костанайском областном онкологическом диспансере.

    С 1997 по 2005 год работал заместителем главного врача, главным врачом в медицинских организациях Костаная.

    В 2005–2006 годы — и.о директора, директор департамента здравоохранения Астаны.

    В 2006–2008 годы — заместитель директора по лечебно-профилактической работе департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области, директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области.

    С 2008 по 2009 год работал начальником Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан.

    С 2009 по 2017 год работал в структуре Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан.

    В 2018–2021 годы — и. о. руководителя, руководитель управления здравоохранения Костанайской области.

    С 2021 по 2022 год — Советник Председателя правления социально-предпринимательской корпорации «Тобол» города Костанай.

    С апреля 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра здравоохранения РК.

    Теги:
    Правительство РК Освобождение от должности Назначения Минздрав РК
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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