Освобожден от должности вице-министр здравоохранения РК

Вячеслав Дудник освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

— Постановлением Правительства Республики Казахстан Дудник Вячеслав Юрьевич освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области.

Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.

Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.

С 1987 по 1997 год работал врачом-онкологом, онкологом-хирургом в Костанайском областном онкологическом диспансере.

С 1997 по 2005 год работал заместителем главного врача, главным врачом в медицинских организациях Костаная.

В 2005–2006 годы — и.о директора, директор департамента здравоохранения Астаны.

В 2006–2008 годы — заместитель директора по лечебно-профилактической работе департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области, директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области.

С 2008 по 2009 год работал начальником Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2009 по 2017 год работал в структуре Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан.

В 2018–2021 годы — и. о. руководителя, руководитель управления здравоохранения Костанайской области.

С 2021 по 2022 год — Советник Председателя правления социально-предпринимательской корпорации «Тобол» города Костанай.

С апреля 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра здравоохранения РК.