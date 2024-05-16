В Министерстве по ЧС РК сообщили о рисках природных пожаров в текущем году, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Согласно прогнозам, лето ожидается жарким, имеются высокие риски возникновения природных пожаров. Уже по стране зарегистрировано 27 лесных пожаров и 122 степных загорания. Большая часть из них ликвидирована с участием сил Министерства, в том числе с привлечением авиации. В регионах продолжаются профилактические мероприятия по пожарной безопасности. В лесостепных массивах и местах отдыха мобильными группами проводятся рейды, в результате которых оштрафовано 630 человек за нарушение правил пожарной безопасности, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции.

Кроме того, в ответе говорится, что проводятся объезды крестьянских хозяйств.

— Для практической отработки алгоритма реагирования на природные пожары, в прошлом году проведено учение «Ормандала-2023». В этом году 15–16 мая во всех регионах страны проводится Республиканское командно-штабное учение «Өрт-2024». Республиканский штаб по координации учения располагается на территории Бородулихинского филиала РГУ «ГЛПР Семей Орманы» области Абай. В рамках учения в течение двух дней во всех регионах проводится комплекс профилактических мероприятий, а также практические действия со службами и формированиями гражданской защиты. Во всех регионах с лесохозяйственными учреждениями проведены 53 пожарно-тактических учения, — сообщают в ведомстве.

Отмечается, что в учебных центрах Министерства обучено 1,3 тысячи работников лесной охраны. В каждом регионе для борьбы с крупными пожарами подготовлена группировка сил и средств общей численностью по республике порядка 50 тысяч человек и свыше 10 тысяч единиц техники.

— В режиме постоянной готовности находятся 19 бортов авиации «Казавиаспаса», из них 9 оснащены водосливными устройствами. Для аэровизуальной разведки имеется 120 беспилотников. МЧС совместно со службами гражданской защиты будут приниматься необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в стране, — говорится в ответе ведомства.

В МЧС также сообщили, что в период с 15 по 16 мая 2024 года во всех регионах проводится Республиканское командно-штабное учение «Өрт-2024».

Данное мероприятие организовано с целью повышения уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров.

Республиканский штаб по координации учения располагается на территории Бородулихинского филиала РГУ «ГЛПР Семей Орманы» области Абай под руководством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майора Ерлана Нурпеисова. Также в учении принимают участие вице-министр по ЧС Батырбек Абдышев, председатель Комитета противопожарной службы Рамиль Камалов, заместитель акима области Абай Димитрий Гариков, а также представители Министерства экологии и природных ресурсов.

В рамках учения в течение двух дней во всех регионах проводится комплекс профилактических мероприятий, а также практические действия со службами и формированиями гражданской защиты по соответствующим вводным, которые были определены отдельно для каждого ведомства.