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    10:16, 17 Май 2024 | GMT +6

    202 казахстанские семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья после паводков

    жилье
    Фото: pixabay.com

    По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство РК продолжает работу по возмещению ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков нынешней весной. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

    На сегодня 24 641 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 9,3 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.

    По состоянию на 17 мая 202 семьи уже получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ведется строительство 658 новых домов для пострадавших граждан.

    Кроме того, 596 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму более 878 млн тенге. В целом в пострадавших регионах обследовано 10 740 жилых домов, по 8 168 объектам проведена оценка.

    Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства. По поручению Президента РК всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

    Теги:
    Правительство Регионы Жилье Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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