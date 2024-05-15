Асхат Хасенов назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз»

Председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов представил коллективу АО НК «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, на которого возложено исполнение обязанностей председателя правления АО НК «КазМунайГаз» до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ФНБ «Самрук Казына».

Также глава Фонда поблагодарил Магзума Мирзагалиева за его работу на посту руководителя КМГ.

Хасенов А.Г. окончил Казахский национальный технический Университет имени Каныша Сатпаева по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», Университет международного бизнеса по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности оператора 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО «Тургай Петролеум». В 2006–2010 годах работал в АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности», где занимал должности начиная от ведущего специалиста управления технического регулирования до управленческой должности вице-президента.

В разные годы занимал ответственные посты в государственных органах. С января 2022 по май 2024 года занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Награжден орденом «Құрмет».