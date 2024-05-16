Обследование пострадавших от паводка домов в Петропавловске завершат до 20 мая

В Петропавловске жители затопленных микрорайонов жалуются на долгое ожидание оценки ущерба, нанесенного паводком их домам и имуществу. Ситуацию прокомментировал во время пресс-тура аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава региона проблему не отрицал. Специалистов действительно не хватает. Несмотря на то, что приехали оценщики из Астаны, Павлодара, Кокшетау и Кызылорды.

- Буквально вчера приняли решение о повышении стоимости техобследования. Стоит оно 1,5 тыс. тенге, мы подняли до 25 тыс. тенге, чтобы привлечь специалистов из других регионов. Люди будут заинтересованы. Понимаете, что это расходы и их командировка должна быть оправдана. У специалистов четкая задача – до 20-го мая провести оценку всех пострадавших домов и имущества и выдать сметы, - сказал Г.Нурмухамбетов.

Оценка имущества производится за счет бюджетных средств. Аким Петропавловска Серик Мухамедиев добавил, что местные компании, имеющие лицензию на проведение оценочной экспертизы, пошли навстречу и согласились на такую низкую оплату. Хотя услуга эта стоит гораздо дороже.

- При проведении технического обследования смотрят, пригоден ли дом для жилья. Если пригоден, то делается дефектный акт, по которому готовится сметная документация. Это основная документация. Второе – оценка имущества для выплаты 150 МРП. Чтобы ускорить работу и помочь людям, мы пошли на то, чтобы люди фотографировали имущество и занимались просушкой домов. Мы запланировали ежедневно проходить по 140-150 домам. Главное, чтобы люди не заходили в дома, которые находятся в аварийном состоянии и могут угрожать жизни, - сказал С.Мухамедиев.

Обследовали в Петропавловске 1 190 домов, около 60% от общего числа пострадавших. Всего работают более 80 человек.