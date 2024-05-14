Меры по прогнозированию и предупреждению паводков усилят в Казахстане

Новый Водный кодекс и ряд других стратегических госпрограмм пересмотрят с целью усиления мер прогнозирования и предупреждения паводков. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева, передает агентство Kazinform.

В Казахстане создадут несколько соответствующих IT-решений: систему раннего предупреждения паводков Skymax для оперативного оповещения и выдвижения спасательных служб в зону ЧС, а также цифровую карту-схему прохождения паводковых вод.

Кроме этого, разрабатывается платформа hydro.gov.kz с данными по водным объектам и кадастром для контроля выделения земельных участков в водоохранных зонах. Акиматам нужно будет провести ревизию строений в пределах водоохранных зон и обеспечить их ликвидацию или перенос.

При этом Канат Бозумбаев поручил местным исполнительным органам не допускать предоставления земельных участков в пределах 500 метров от береговой линии водного объекта, где не установлены водоохранные зоны и полосы.

Для эффективного гидромониторинга в стране увеличат количество гидропостов. К действующим 377 гидропостам откроют еще 139 новых. Они будут установлены на паводкоопасных территориях и трансграничных реках.

Гидрологическую службу при РГП «Казгидромет» предлагается передать во вновь созданную по поручению Президента РК Национальную гидрогеологическую службу «Казгидрогеология». Вопрос находится на стадии обсуждения.

Немаловажной для прогнозирования паводков является и международная экспертная поддержка. С первых дней паводков в республике работает команда ученых из Нидерландов, которая в ближайшее время представит совместный план по управлению рисками наводнений.

В ходе совещания вице-премьер заслушал акиматы о создании специализированных организаций по эксплуатации гидросооружений и дал ряд поручений профильным министерствам.